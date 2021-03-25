فضيحة فساد جديدة تهز الكيان الاسرائيلي وما علاقة أفيغدور ليبرمان؟

الوقت-كشف موقع "واللا" الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، معلومات خطيرة تتعلق بإحدى أكبر قضايا الفساد السياسي في الكيان الصهيوني.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، يارون ليفي، أصدر حكما قضائيا بإدانة نائبة وزير الداخلية السابقة، فانيا كرشنباوم، ومعها مدير عام وزارة الزراعة والتطوير السابق رامي كوهين، بعدة قضايا جنائية.

وأضاف الموقع، أن من بين القضايا المتهمة فيها كرشنباوم، تلقي الرشى وتبييض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة، خاصة وأنها استغلت منصبها السياسي في تلقي رشى بشكل مستمر لمدة ست سنوات كاملة، من حوالي ثماني جهات.

ولفت تقرير الموقع إلى أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الإسرائيلية حكما بالسجن الفعلي لعدة سنوات على كرشنباوم، وأن القاضي قد أكد خلال جلسة الحكم أن المتهمة كانت مسئولة عن ميزانية حزب "يسرائيل بيتنو"، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، وعن توزيع الأموال وقد استغلت منصبها للاستيلاء على 2 مليون شيكل بطرق التفافية وممنهجة.

يذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، ضد 19 متهم، وقد أصدرت المحكمة أحكاما ضد 17 من المتورطين فيها، حتى الآن، ما دعا مسؤولي التحقيق إلى وصفها بأخطر وأكبر قضية فساد عرفها قسم التحقيق في قضايا الفساد منذ تشكيلها.