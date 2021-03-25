هكذا تحدت إيران والصين الحظر الأمريكي لبيع النفط

الوقت- أكد قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في تصريح له اليوم الخميس، على أن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي وتدافع عن المصالح المشروعة في العلاقات مع طهران، مشيراً إلى أن بكين لم تتلق إشعارات بفرض حظر على النفط الإيراني من الإدارة الأمريكية الجديدة.

تصريحات الخارجية الصينية جاءت بعد أن أوردت وكالة رويترز أن إيران نقلت على نحو غير مباشر كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر القليلة الماضية، مع أن بيانات الجمارك الصينية لا تظهر استيراد أي نفط إيراني في أول شهرين من العام.

وفي هذا السياق قالت شركة بترو-لوجيستيكس لتتبع الناقلات، إن صادرات النفط الخام الإيرانية لا تزال عند مستويات مرتفعة في مارس آذار مقارنة مع العام الماضي، ما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات.

يذكر أن صادرات النفط الإيراني ارتفعت في يناير كانون الثاني وذلك رغم الحظر الأمريكي المفروض على إيران في مؤشر على تغير في سلوك المشترين.

وكان الحظر الأمريكي تسبب في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018 وأدت تلك الإجراءات، إلى جانب تخفيضات الإنتاج من جانب المنتجين الآخرين في أوبك بلاس لانخفاض إمدادات خام الشرق الأوسط إلى آسيا أكبر أسواق النفط في العالم.

هذا ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن انه يسعى إلى العودة الى المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه يرفض الغاء إجراءات الحظر التي فرضها سلفه على إيران وهو ما ترفضه إيران جملة وتفصيلاً مشددة على ضرورة رفع كل أشكال الحظر قبل الحديث عن عودة واشنطن إلى الإتفاق النووي.