مصادر يمنية: صراوح الغنية بالنفط تشهد اشتباكات عنيفة

الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية، اليوم الخميس، أن طائرات التحالف السعودي شنّت 13 غارة جوية، على مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وبحسب مصادر يمنية، تواصلت والمواجهات العنيفة، في مديرية صِرواح غربي محافظة مأرب، الغنية بالنفط شمالي شرق اليمن، بين قوات حكومة صنعاء وقوات الرئيس هادي، المسنودة بطائرات التحالف السعودي، في الجبهات الشرقية والشمالية للمديرية نفسها.

وأضافت المصادر إن المواجهات تتركز في مناطق البَرّاء البَلَقْ وإيْدات الراء ومحيط الطَّلّعَة الحمراء.

وعلى جبهة الساحل الغربي، قالت مصادر أن عدد من منازل المواطنين تضررت نتيجة قصف مدفعي للقوات المتعددة للتحالف، على حي 7 يوليو وشارع الـ50 شرقي مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني، رصد 184 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي، في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ24 الماضية. فشنّت طائرات التحالف السعودي 9 غارات على منطقتي التُّحَيْتا وكيلو16 جنوب وشرق الحُدَيْدَة. وقصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي، مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ318 صاروخاً وقذيفة مدفعية، تزامنا مع تحليق 18 طائرة تجسسية .

المواجهات بين قوات حكومة صنعاء وقوات الرئيس هادي، تتواصل في منطقة الأحْكُوم بمديرية حَيْفان، عند الأطراف الجنوبية للمحافظة. والمعارك العنيفة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين .

كما شنت طائرات التحالف السعودي، غارتين جويتين على مديريتي الظاهر وشدا الحدوديتين، بصعدة شمال اليمن .