الشعب السوداني يقول لا للتطبيع

الوقت-قالت وسائل إعلامية سودانية، اليوم الخميس، أن السودان يشهد حملة لحشد مشايخ الطرق الصوفية والدعاة وزعماء القبائل لرفع مذكرة عليها تواقيع رافضة للتطبيع بين السودان و"إسرائيل".

وبحسب الاعلام السوداني فقد بحث لقاء بين الأمانة العامة والخليفة الشيخ عبد الوهاب الشيخ الكباشي شيخ الطريقة القادرية الكباشية التعاون المشترك بين جميع الأفرقاء لمقاومة التطبيع مع "إسرائيل".

وأكد الشيخ الكباشي لموقع "سودان تريبيون" رفضه التام "لكافة أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني"، وقال إنه نقل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في لقاء جمعه بشيوخ الطرق الصوفية رفضهم القاطع للتطبيع.

وفي هذا السياق، قال مسؤول الإعلام في القوى الشعبية لمقاومة التطبيع الصادق الحاج، إن شيخ الطريقة القادرية الكباشية التزم بدعم جهود القوى الشعبية لمقاومة التطبيع.

وأضاف الحاج لـ "سودان تربيون" إن لقاءات مماثلة ستبتدرها القوى الشعبية لمقاومة التطبيع مع شيوخ الطرق الصوفية وزعماء الإدارة الأهلية. لافتاً إلى أن وفداً من القوى الشعبية لمقاومة التطبيع برئاسة الأمين العام بدر الدين حسين التقى أمس الأحد الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة وهيئة علماء السودان.

يذكر أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" في السودان انطلاق حملتها، في ظلّ مساندة شعبية واسعة من أجل نصرة قضية الشعب الفلسطينية، ورفض الانخراط في مسار التطبيع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ورأت "القوى الشعبية" أن "التطبيع هو إقرارٌ وتشجيعٌ ضمني للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الإنسانية،" مشيرةً إلى أن "التطبيع أخرج السودان من صف حاملي لواء الكرامة ونُصرة الشعوب المضطهدة إلى تابعٍ مستسلم للإملاءات الخارجية".