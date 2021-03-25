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  الجمعة 12 شعبان 1442

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أخبار

دراسة للصليب الأحمر الدولي: أكثر من 2,25 مليون حالة سوء تغذية بين الأطفال اليمنيين

الخميس 11 شعبان 1442
 
 
 
 
 
دراسة للصليب الأحمر الدولي: أكثر من 2,25 مليون حالة سوء تغذية بين الأطفال اليمنيين

دراسة للصليب الأحمر الدولي: أكثر من 2,25 مليون حالة سوء تغذية بين الأطفال اليمنيين

الوقت-كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في دراسة لها نشرت اليوم الخميس، تجاوز حالات الإصابة بسوء

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الوقت-كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في دراسة لها نشرت اليوم الخميس، تجاوز حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد في اليمن هذا العام لدى الأطفال، من حديثي الولادة إلى عُمر 5 سنوات 2,25 مليون حالة، وعند الحوامل والمرضعات أكثر من مليون حالة.

وبحسب الدراسة، قدرّت أن قرابة 20 مليون شخص في اليمن اليوم، لا يجدون أو لا يملكون ثمن ما يسد رمقهم، ويبلغ عدد الأطفال والنساء المصابين بسوء التغذية الحاد نحو 3,2 ملايين.

ويحتاج ما يقدّر بنحو 80٪ من سكان اليمن – أو 24,1 مليون شخص من أصل 30,5 مليون نسمة – إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى تلك المساعدات.

هذا ويلعب ضعف استهلاك الغذاء، من الناحيتين الكمية والنوعية، دوراً رئيسياً من بين الأسباب المباشرة لسوء التغذية. إذ لا تستطيع ثلثا الأسر اليمنية تحمّل تكلفة نظام غذائي كافٍ. بينما يلبي أقل من 50٪ من الأطفال مستوىً مقبولًا للحد الأدنى للتنوع الغذائي.

يشار إلى انه ومنذ بدء الحرب على اليمن قبل ست سنوات، ارتفعت تكلفة المعيشة ارتفاعًا شديدًا. فشهد سعر سلة الغذاء (الأرز والعدس والحليب والدقيق والفاصولياء وزيت الطهي والسكر والملح) ارتفاعاً بنسبة 60٪.

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ارتفاع الأسعار تحذير اليمن الصليب الأحمر الدولي الحرب السعودية على اليمن الحرب على اليمن الأوضاع الإنسانية في اليمن سوء التغذية السلة الغذائية اليمن ينتصر

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