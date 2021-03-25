الحوثي: صنعاء ليست معنية بأيّة مبادرة حتى تصلها على نحو رسمي ومكتوب

الوقت-شدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة له اليوم الخميس، على أن صنعاء ليست معنية بأيّة مبادرة حتى تصلها على نحو رسمي ومكتوب.

ويوم أمس أكد الحوثي على أنّنا "مع إيقاف إطلاق النار وإيقاف العدوان وفك الحصار، ولكن ليس إعلامياً، نحن نريد أن تكون هناك مواقف عمليّة"، داعياً الرياض وواشنطن إلى "وقف العدوان وفك الحصار والجلوس على طاولة واحدة للتفاوض".

وكانت السعودية قد أعلنت على لسان ويزر خارجيتها فيصل بن فرحان آل سعود، عن طرح "مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن"، مشيراً إلى أنّ "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".

وفي سياق آخر، دعا الحوثي في تغريدة له، مصر إلى التحقيق في جنوح سفينة في قناة السويس، قائلاً إنه "لا يستبعد أن تعمل "إسرائيل" على اغتنام الفرصة لتنفيذ حلمها بفتح قناة جديدة إلى المتوسط في ظلّ مبررات كهذه.

ولفت المسؤول اليمني إلى أن إنشاء قناة جزء من "صفقة القرن"، وهم يبحثون الآن عن مبررات، لذا ستزداد الحوادث مستقبلاً في هذا الممر"، وفق الحوثي.