العراق: انفجار عبوة ناسفة برتلين عسكريين اميركيين في جنوب العراق

الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الخميس، أن رتلين لوجستيين للتحالف الاميركي استهدفا بعبوات ناسفة في محافظتين بجنوب العراق.

وبحسب الاعلام العراقي، أن رتل عسكري لوجستي آخر تابع للتحالف الاميركي تعرض في محافظة الديوانية بجنوب العراق الى انفجار عبوة ناسفة تم زرعها على أحد الطرق قبل ظهر اليوم الخميس.

كما تعرض رتل عسكري اميركي اثناء تحركه في محافظة ذي قار الى انفجار عبوة ناسفة.

وتتهم واشنطن، فصائل عراقية مسلّحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأميركيون في العراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أميركي.