مسؤول عسكري ايراني: الحظر أثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج المعدات الدفاعية

الوقت-أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري، خلال جولة تفقدية في قاعدة الامامة البحرية في ميناء جاسك جنوب شرق إيران اليوم الخميس، ان الحظر أثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج المعدات الدفاعية في البلاد كما ان نشاطاتنا في الانتاج الدفاعي ستتعزز في العام الجديد.

ولفت المسؤول العسكري الإيراني الى إطلاق قائد الثورة شعار (الانتاج، الاسناد، رفع العراقيل) على العام الجديد (1400 حسب التقويم الايراني)، عادّا الجهوزية القتالية لبحرية الحرس الثوري بالجيدة.

وشدد تنكسيري على ضرورة الحفاظ على مستويات ممتازة من الجهوزية القتالية والعملانية بفضل الايمان والتوكل على الله تعالى وعدم التواني للحظة واحدة في نهج الاقتدار والحفاظ على الوعي واليقظة والاستعداد للدفاع عن الوطن الاسلامي.

ولفت المسؤول الإيراني الى النزعة الاستكبارية والغطرسة في جميع الحكومات الاميركية، مشددا ان الاميركيين لا يريدون لإيران تحقيق الامن المستدام والاستقرار والنمو الاقتصادي والعلمي والعز على الصعيد الدولي.

وختم تنكسيري قوله مشيراَ الى ان الاميركيين ارتكبوا جرائم لا انسانية حيث اغتالوا القادة والعلماء في البلاد وعلى الشعب التحلي باليقظة والوعي.