قائد الثورة الإسلامية: أميركا مخطئة في كل شيء يتعلق بمنطقتنا

الوقت-أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي، في سلسلة تغريدات له اليوم على تويتر، إن الولايات المتحدة الأميركية مخطئة في جميع القضايا المتعلقة في المنطقة.

ولفت قائد الثورة الى أن "الأميركيين مخطئين في قضايا المنطقة كلها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن فلسطين، هم مخطئون".

وأضاف "أنتم، الأميركيون، يجب أن تعلموا أنكم لا تعرفون هذه المنطقة وشعوبها، وأنكم تخطئون.. نتمنى أن يهدي الله - تعالى - كل الضالين في العالم عن ضلالهم، وأن يرجعهم عن أخطائهم".

وتابع السيد القائد "الأميركيّون فرحون بأنّ بضع حكومات تافهة تطبّع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. هذه الحكومات التافهة ليس لها تأثير"، مشدداً على أن "الأمة الإسلامية لن تنسى ولن تتخلى عن قضية فلسطين".

وفي وقت سابق، أكد قائد الثورة على أن على الأميركيين أن يتركوا العراق وسوريا ويغادروهما، موضحاً أن بلاده "ليس لها أي عداوة مع من لا يعاديها". مشيراً إلى أن واشنطن "دعمت داعش وسمحت لهم ببيع نفط سوريا"، مؤكداً أن الأميركيين "ينظرون بحقد إلى وجودنا في سوريا، ووجودنا كان بطلب من الحكومة في دمشق".

وأردف قائلاً "اختبرنا أعداءنا منذ بداية الثورة، وأميركا كانت أكثر من خطط لمؤامرات ضدنا"، مشيراً إلى أن "أعداؤنا يطلقون الأكاذيب التي تتعارض مع الحقائق".

كما لفت إلى أن "المتواطئين العرب يقصفون الشعب اليمني منذ 6 سنوات ويرتكبون الجرائم بحقه"، مضيفاً أن "اليمنيين عندما ردوا على الجرائم بحقهم ودافعوا عن أنفسهم اتهموهم بالارهاب".