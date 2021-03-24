انجاز أمني عراقي في الموصل: مقتل 27 مسلحاً من "داعش"

الوقت-أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 27 مسلحاً في تنظيم داعش خلال عملية عسكرية دامت 14 يوماً بمنطقة جبلية وعرة شمالي البلاد.

وبحسب رسول، فان القوات العراقية تمكنت من قتل 27 من عناصر تنظيم داعش في إطار عملية عسكرية استمرت أسبوعين، استهدفت عناصر داعش في سلسلة جبال حمرين جنوب شرقي الموصل 400/كم شمالي بغداد.

وأَضاف المسؤول العسكري العراقي أنه "لم يتسن معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبيلة".

وتابع المسؤول العسكري إن "قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي نفذت منذ التاسع من الشهر الجاري عملية "الأسد المُتاهب" في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل، استهدفت بقايا عصابات داعش". مشيراً إلى "الاستعانة بقناصين من جهاز مكافحة الإرهاب للتصدي للتنظيم في مداخل ومخارج الكهوف والأوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور، والتي لا يمكن الوصول إليها بالعجلات العسكرية".

وكشف أن "طيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي نفذ 312 ضربة جوية، كان لها دور مهم في تدمير 120 كهفاً وموقعاً تسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم".

وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت الخميس الماضي، العثور على صواريخ كانت معدّة لشنّ هجمات في شهر رمضان تحت عنوان "غزوة الفتح الجديد".

وتواصل قوات الحشد الشعبي تقدمها بعملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول تنظيم "داعش" في مناطق جنوب غرب كركوك.

يذكر أن العراق أعلن النصر على "داعش" عام 2017، باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات المسلحين، لا سيما بالمنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.