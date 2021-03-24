بالرغم من العلاقات السيئة بين لبنان وسوريا.... الرئيس السوري يدعو الى مساعدة لبنان بالأوكسيجين!

الوقت-نقلت وسائل إعلامية سورية عن الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أنه أصدر توجيهات بتأمين 25 طناً من الأوكسجين للبنان كدفعة أولى على أن تلحقها دفعتان لتأمين النقص الحاد في الأوكسيجين في لبنان.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، توجهه إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين والبحث في مسألة تأمين الأوكسجين، حيث تستورد بيروت يومياً 50 طناً منه من سوريا لتأمين حاجة المستشفيات في ظل أزمة كورونا.

وتوجه وزير الصحة اللبناني بالشكر للرئيس الأسد، قائلاً أن تأمين الأوكسجين سيساهم في إنقاذ لبنان من كارثة وإنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين"، مضيفاً "بعد خلو مشافي لبنان من الأوكسجين تم التواصل مع وزارة الصحة السورية لمد لبنان وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى".

وأضاف حمد حسن "يوجد حالياً ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي والكمية الموجودة من الأوكسجين لدينا تكفي اليوم فقط"،

كذلك أوضح "رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأوكسجين في سوريا جاءنا الرد بالإيجاب ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب".

بدوره، قال وزير الصحة السوري حسن الغباش "سيتم تزويد لبنان بـ 75 طناً من الأوكسجين كل يوم 25 طناً لمدة ثلاثة أيام دون أن يؤثر ذلك على منظومة الأوكسجين في سوريا".

الجدير بالذكر أن لبنان كان على حافة نفاد الأوكسجين ظهر اليوم، قبل أن يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الصحة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في سوريا وبقيت المتابعة حتى منتصف الليل.

هذا أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان يوم أمس الثلاثاء تسجيل 1471 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 441014.