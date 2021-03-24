أحزاب يمنيّة: لا سلام من دون وقف للعدوان السعودي

الوقت-رحبت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية في اليمن، في البيان الختامي للفعالية السياسية الوطنية للأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية اليوم الأربعاء، بـ "تطوير القدرات العسكرية والانتصارات الميدانية واستبسال الجيش واللجان الشعبية ".

وفي ذكرى "اليوم الوطني للصمود هو يوم للانتصار والمضي قدماً نحو بناء الدولة اليمنية القوية التي تليق بالشعب اليمني"، أكدت الأحزاب اليمنية على "الرفض المطلق لمشاريع التجزئة والتقسيم لليمن وفرض الوصاية عليه تحت أي غطاء".

وبحسب البيان، أكدت الأحزاب على "أهمية التوجه حكومة وشعباً ومكونات وأحزاب نحو الاكتفاء الذاتي في كل المجالات وعلى كل الأصعدة وتعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالمال والرجال، بالإضافة إلى التأكيد على "مضمون وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على اليمن للمبعوث الأممي في نيسان/ أبريل 2020 لكون المواجهة العسكرية هي مع دول تحالف العدوان وليست مع طرف أو أطراف يمنية".

وأضاف البيان، أن الأحزاب ترفض "عسكرة القضايا الإنسانية والتشديد على فصلها عن المسار السياسي والعسكري"، مؤكدة على ضرورة "فتح المطارات والموانئ والسماح بدخول المشتقات النفطية والدواء والغذاء".

وفي هذاا لسياق، قالت الأحزاب اليمنية إن "العدوان ومرتزقته هم من يحاصر الشعب اليمني ويمنع تسليم المرتبات ودخول المشتقات وعليهم أن يتحملون مسؤولية ذلك ومآلاته، والسلام مع دول العدوان يتطلب وقف عدوانها ورفع حصارها وسحب جميع القوات الأجنبية أرضاً وبحراً وجواً".

وتابعت: "على العدوان الالتزام بتعويض الشعب اليمني وإعادة إعمار ما دمروه وما ترتب عليه من نتائج ووقف التدخل في الشأن اليمني بكل صوره". داعية إلى "الانفتاح على حوار يمني يمني يحقق الاستقرار السياسي مع وقف أي مواجهات عسكرية وفق الثوابت الوطنية التي تحقق سيادة اليمن"، و"المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني والاستجابة لدعوات المصالحة الوطنية".

أيضاً، دعت اليمنيين في المحافظات الجنوبية والشرقية "لإدراك مخططات العدوان والتحلي بالوعي واليقظة ورفض ما آلت اليه أوضاعهم من تدهور ومعاناة جراء الاحتلال"، و"الأمة العربية والإسلامية وشعوبها وأحزابها وعلماءها ومفكريها الي رفض مظلومية الشعب اليمني واستنكارها".

وفي السياق، لفتت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية في البيان إلى التأكيد مجدداً على "موقف الشعب اليمني من قضايا الأمة العربية والإسلامية العادلة وفي مقدمة ذلك تحرير فلسطين ورفع مظلوميتها التاريخية"، مدينةً "التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب واعتبار ذلك خيانة للأمة وثوابتها".