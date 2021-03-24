صنعاء حول المبادرة السعودية: لم نتلقى حتى الآن أي مبادرة سلام من السعودية

الوقت-كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن حركة "أنصار الله" لم تتلقى أيّ مبادرة رسميّة من قبل السعوديّة، وأن ما تمّ هو عبارة عن "دعوة إعلاميّة فقط"، متهّماً المملكة بـ"عدم الجديّة في وقف الحرب على اليمن".

وبحسب القناة الروسية فقد قال الحوثي إنّه "أولاً لم تسلّم إلينا أيّ مبادرة رسميّة وإنما تمّ ذلك من خلال إعلان في الإعلام فقط. لوّ كان هناك جديّة في الموضوع لتمّ إرسالها والحديث حولها، وأيضاً الحديث عن مسألة ما ستُعلن عنه المبادرة، حتى يكون هناك موافقة من الأطراف"، مضيفاً أنّ طرحها للإعلام من دون تبليغ رسميّ "يوحي بأن هناك عدم جديّة من قِبل السعوديين في أن يتوقفوا عمّا يقومون به من عدوان على بلدنا".

وفي هذا السياق، أكد المسؤول اليمني على أنّنا " مع إيقاف إطلاق النار وإيقاف العدوان وفك الحصار، ولكن ليس إعلامياً، نحن نريد أن تكون هناك مواقف عمليّة"، داعياً الرياض وواشنطن إلى "وقف العدوان وفك الحصار والجلوس على طاولة واحدة للتفاوض".

يذكر أنّ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، تحدث الاثنين الماضي، عن طرح بلاده "مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن"، مشيراً إلى أنّ "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".