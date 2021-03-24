حماس: هوية أيّ حكومة "إسرائيلية" قادمة لن تغيّر من طبيعة الصراع مع هذا المحتل

الوقت- تعقيبًا على النتائج الأولية للانتخابات الاسرائيلية، أكدت حركة "حماس" أن هوية أيّ حكومة "إسرائيلية" قادمة لن تغيّر من طبيعة الصراع مع هذا المحتل واعتباره كيانًا احتلاليًا تجب مقاومته، ولن تؤثّر في المسار النضالي والكفاحي للشعب الفلسطيني حتى دحر هذا الاحتلال.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم"إننا لا نعوّل على أيّة متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي، فالجميع نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان على حساب الحق الفلسطيني".

وشدّد على "أننا نعوّل على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة والعمل على إفشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".