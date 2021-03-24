قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون وتعتقل 7 فلسطينيين

الوقت- اقتحمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة واعتقلت 7 مواطنين فلسطينيين بعد مداهمة عدد كبير من المنازل .

وقالت مصادر محلية انه قد عرف من بين المعتقلين الأسير المحرر الشيخ باجس نخلة 57 عاما ونجله الأسير المحرر معروف باجس نخلة 31 عاما، والأسير المحرر إياد محمود صافي 49 عاما، والشاب المحامي أواب أحمد مبارك 28 عاما، والشاب عبد العزيز محيي الدين الخطيب 20 عاما، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة 46 عاما الذي تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر دبور 21 عاما.

جاء ذلك بعد مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، فيما اعتدى على عدد من المواطنين بالضرب، وحطموا خلالها العديد من المنازل والأبواب موقع فلسطين اليوم.

واحتجزت قوات الاحتلال مركبة الطبيب أحمد دلايشة خلال اعتقال شقيقه ماهر، واعتلت أسطح عدد من المنازل بعد اندلاع مواجهات مع الشبان في الحارات التي تم اقتحامها.