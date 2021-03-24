سلسلة غارات تشنها طائرات الاحتلال على قطاع غزة

الوقت- استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، موقعاً للمقاومة بمدينة غزة ونقطة لقوات حماة الثغور وسط القطاع بعدد من الصواريخ.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت ب٦ صواريخ موقع بدر التابع للمقاومة غرب مدينة غزة، كما استهدف الطيران المروحي نقطة تتبع لقوات حماة الثعور شرق مدينة دير البلح وسط القطاع ليعود الطيران الحربي باستهداف المكان مجدداً دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فيما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان له، أن طائرات ومروحيات حربية أغارت على موقع لانتاج وسائل قتالية صاروخية بالاضافة الى موقع عسكري آخر تابع للمقاومة في قطاع غزة حسب زعمه، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ في وقت سابق مساء أمس من قطاع غزة نحو "إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، زعمت مساء أمس الثلاثاء، بأن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع دون تفعيل لصفارات الإنذار .