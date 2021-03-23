حاتمي معلقاً على موقف بريطانيا من تسوية ديونها لإيران: نريد أفعال لا شعارات

الوقت-شدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، أنّ "العقوبات الظالمة ضدّ بلادنا ليست عائقاً أمام تسديد ديون لندن لطهران".

وبحسب الاعلام الإيراني، فان كلام حاتمي جاء ردّاً على تصريح وزير الدفاع البريطاني بخصوص سداد هذه الديون، حيث قال إنّ الأمر يتطلّب إرادةً وعزماً من الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف، مضيفاً أنّ "موقف بريطانيا من تسوية ديونها لإيران يجب أن يكون عمليّاً".

ويذكر أن صحيفة "تايمز" البريطانية، قد أفادت أن وزير الدفاع البريطاني طالب في بيان له أمس الإثنين، بدفع مبلغ 400 مليون ديون لندن لإيران.

وبحسب تقرير "بن والاس" في مقابلة مع "تايمز"، ورداً على قضية ديون لندن لطهران، قال: "من الصواب تماماً أن نحترم هذا الدين"، مشيراً إلى أن "ما أوضحناه هو أنه يجب علينا الالتزام بالقانون وسيادة القانون، ويجب أن نحترم هذا الدين وأن نجد السبل لدفعه لإيران".

تجدر الإشارة إلى أن الدين مرتبط بعقد عسكري بين طهران ولندن في سبعينيات القرن الماضي، والذي كان على لندن بموجبه تسليم 1500 دبابة من طراز Chiften و250 عربة مدرعة إلى إيران.