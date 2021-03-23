استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 10 شعبان 1442

إخترنا لكم

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله"

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" الوقت- هناك هجوم سياسي وإعلامي غير مسبوق على "حزب الله" من قبل الاسرائيليين على وجه الخصوص ومن بعض القنوات العربية المطبعة، والسبب واضح، ويدل على حالة فشل ذريع في مواجهة "حزب الله"...

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟ الوقت- منذ العام 2008 وبعد أن استثمرت شركة موانئ دبي ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، وهناك تخوف في مصر من أن تصبح موانئ البلاد ومطاراتها بيد الأجانب، لاسيما وأن ادارة موانئ...

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها الوقت_ اعتدنا كل شهرين أو أكثر، أن نسمع أخبار اختراق الشركات التابعة للعدو الصهيونيّ الباغي، وبعد أشهر قليلة على اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادمها من قبل مجموعة "بلاك شادو"، وحصولها على معلومات خطيرة وإضرارها بشكل كبير بالموقع الإلكترونيّ للشركة، وسرقة معلومات شخصيّة لمئات الآلاف من زبائنها، وقبل يومين كشفت هيئة البث العبريّة "مكان"، أنّ مجموعة القراصنة المعروفة "بلاك شادو"، قامت بتطبيق تهديداتها عقب رفض الشركة دفع فدية بقيمة عشر عملات "بيتكوين" الرقميّة، وسربت معلومات شخصيّة عن زبائن لشركة "كي إل إس كابيتال" الصهيونيّة، موضحة أنّ من بين ما تم تسريبه، صور لبطاقات هويّة وائتمان تابعة لبعض الزبائن.

أخبار

حاتمي معلقاً على موقف بريطانيا من تسوية ديونها لإيران: نريد أفعال لا شعارات

حاتمي معلقاً على موقف بريطانيا من تسوية ديونها لإيران: نريد أفعال لا شعارات

الوقت-شدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء،

كبير خبراء آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصين تستفزنا وبايدن يحاول كسب الوقت!

استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ان قوات الاحتلال الإ

طهران تدعم كل مبادرة سلام تنهي الاحتلال والحصار الاقتصادي وتطلق الحوار السياسي في اليمن الوقت-قالت وزارة الخارجيّة الإيرانية، في بيان لها اليوم، عن دعم

برنامج الغذاء العالمي: 5 أشهر تفصل سوريا واليمن ولبنان عن أزمة غذائية كبيرة!

بوتين مهنئاً الشعب الإيراني بعيد النوروز: العلاقات الإيرانية والروسية تقوم على مبدأ الصداقة الطيبة الوقت-أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، لمناسبة

هكذا رد سلاح الجو المسير اليمني "المبادرة السعودية"! الوقت-قال المتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريعلإ في سلسلة تغريدات له بعد ظهر

الأمم المتحدة تسيّس قائمة العار وتتجاهل جرائم الصهاينة والسعودية بحق الأطفال الوقت- اكد موقع اوراسيا ريفيو، ان عمليات قتل الاطفال في النزاعات المسلحة والحروب الأهلية ادانتها منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لكن قائمة العار التي تضم اولئك القتلة سيستها الامم المتحدة لاستبعاد بعض البلدان التي ارتكبت هذه الجرائم المروعة مثل الكيان الصهيوني والسعودية والامارات بحق اطفال اليمن والاطفال الفلسطينيين.

في مؤتمر صحفي... روسيا والصين ترفضان العقوبات الغربية أحادية الجانب الوقت- أعلن وزيرا خارجية روسيا والصين، سيرغي لافروف، ووانغ يي، رفض موسكو وبكين للعقوبات أحادية الجانب غير المشروعة، والتي يستخدمها الشركاء الغربيون بشكل متزايد.

الخارجية الصينية تستدعي مبعوث الاتحاد الأوروبي احتجاجا على العقوبات الوقت- استدعت الخارجية الصينية سفير الاتحاد الأوروبي لديها، نيكولا شابوي، لتقديم"احتجاج قوي"على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين، بحجة انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المغرب والكيان الصهيوني الوقت- اعلن المغرب، أمس الإثنين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والصهاينة العاملين بالقطاع الخاص، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

بعد هروب 11 سجيناً بينهم دواعش... قسد تعتقل عددا من عناصرها الوقت- اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عددا من عناصرها للتحقيق معهم على خلفية هروب 11 سجينا بينهم عناصر من تنظيم "داعش" الوهابي من أحد سجونها في ناحية "الصور" شمال دير الزور.

أنصار الله ترد على المبادرة السعودية للسلام: "لا تتضمن أي شيء جديد" الوقت- اعتبرت حركة "أنصار الله" اليمنية أن ما تسمى المبادرة التي أعلنتها السعودية، يوم الاثنين، لإنهاء الحرب على اليمن "لا تتضمن أي شيء جديد".

في رسالة.. 150 ألف فلسطيني يطالبون بإنقاذهم من الموت البطيء في السعودية الوقت- كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر، يوم الاثنين، ان اكثر من 150 الف فلسطيني يعيشون في السعودية بعثوا برسالة الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبوا فيها بإنقاذهم مما اطلقوا عليه "الموت البطيء" في السعودية.

مواجهات مع قوات الاحتلال تؤدي إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بنابلس الوقت- اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام قوات العدو لجبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

في بيان مشترك... أحزاب تونسية تدين فضائح التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الوقت-نددت أحزاب تونسية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، بما وصفته

بريطانيا: علينا الدفع لإيران! الوقت-أكدت بريطانيا على لسان وزير دفاعها بن والاس، في مقابلة له مع اذاعة "تايمز" البريطانية

اشتباكات عنيفة بين الجيش الفنزويلي ومسلحين على الحدود الكولومبية والسبب في الخبر؟ الوقت-نقلت وسائل إعلامية فنزويلية عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله

القبائل العربية السورية: للتمسك بالثوابت الوطنية ومقاومة الاحتلالين الأميركي والتركي أكدت العشائر والقبائل العربية السورية، في بيان لها بعد ملتقى العشائر الذي انعقد في مدينة دير الزور اليوم ال

عقوبات صينية على الاتحاد الأوروبي! الوقت-قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم الاثنين، ان وزارة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين المغرب والكيان الصهيوني

الخارجية الصينية تستدعي مبعوث الاتحاد الأوروبي احتجاجا على العقوبات

هذه هي خطة تحالف العدوان السعودي الجديدة للهروب من الهزيمة وسط اليمن

في رسالة.. 150 ألف فلسطيني يطالبون بإنقاذهم من الموت البطيء في السعودية

برنامج الغذاء العالمي: 5 أشهر تفصل سوريا واليمن ولبنان عن أزمة غذائية كبيرة!

احتمالية الحرب بين اسرائيل و"حزب الله"

استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

في مؤتمر صحفي... روسيا والصين ترفضان العقوبات الغربية أحادية الجانب

بعد هروب 11 سجيناً بينهم دواعش... قسد تعتقل عددا من عناصرها

المبادرة السعودية الجديدة.. مؤامرة جديدة للخروج بماء الوجه من المستنقع اليمني بعد تكبد الكثير من الهزائم

بوتين مهنئاً الشعب الإيراني بعيد النوروز: العلاقات الإيرانية والروسية تقوم على مبدأ الصداقة الطيبة

طهران تدعم كل مبادرة سلام تنهي الاحتلال والحصار الاقتصادي وتطلق الحوار السياسي في اليمن

أنصار الله ترد على المبادرة السعودية للسلام: "لا تتضمن أي شيء جديد"

هكذا رد سلاح الجو المسير اليمني "المبادرة السعودية"!

مواجهات مع قوات الاحتلال تؤدي إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بنابلس

هل حقاً مصر تبيع موانئها لجهات أجنبية؟

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي

الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام... الأمريكيون في قرية "مي لاي" وتلك الصورة الشهيرة!

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟

غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية.. محتجون يقتحمون القصر بسبب تردّي الخدمات

حسين أمير عبداللهیان: الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض

واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن"

هذا ما قاله قائد عسكري أميركي كبير حول ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا!

ابن سلمان يتسلّم دعوى قضائية ضده في مقتل خاشقجي

إعادة بناء العلاقات بين الدوحة وبغداد.. خصوم الخليج الفارسي يتنافسون على الأراضي العراقية

وسائل إعلامية أمريكية: يوم دامٍ في أميركا!

إيران: في عامنا سنركز وبكل قوة على تحقيق الاهداف الكبرى في مجال الصواريخ

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها

القوات اليمنية تستهدف ارامكو وتحقق اصابات مؤكدة

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

أوليانوف: "الضغوط القصوى" على إيران كانت سياسة فاشلة بالكامل

مسؤول في الجيش الامريكي: قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22"

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟

الصحراء الغربية بين أنياب الاتحاد الأوروبي ومخالب الولايات المتحدة

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

الثلاثاء 9 شعبان 1442
 
 
 
 
 
استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ان قوات الاحتلال الإ

مواضيع ذات صلة

جيش الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر قطاع غزة

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 20 فلسطينياً

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب الاعلام الفلسطيني، اقتحمت هذه القوات مجدّداً صباح اليوم بلدة بيتا جنوب نابلس حيث تصدى لها الفلسطينيون، وقد تمركز جنود الاحتلال على جبل العرمة وسط إطلاقٍ كثيفٍ للرصاص وقنابل الغاز والصوت وطردهم الصحافيين من المنطقة.

ويوم أمس، اقتحمت قوات الاحتلال ليلاً جبل العرمة مدعومةً بالآليات وحاصرته حيث أطلقت القنابل الغازية والرصاص المطاطيّ ما أدى إلى إصابة عددٍ من الفلسطينيين بجروحٍ وبالاختناق.

وكان مئات المواطنين قد توجّهوا أمس الإثنين إلى جبل العرمة استجابةً لدعواتٍ أطلقها ناشطون بهدف التصدي للمستوطنين الذين أعلنوا نيتهم اقتحام الجبل.

 ويسعى الاحتلال والمستوطنون للاستيلاء على هذا الجبل ذي الموقع الاستراتيجيّ المهمّ الذي  توجد على قمته آثارٌ كنعانيةٌ يزيد عمرها على خمسة آلاف عام.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام ببلدة عناتا حيث اعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

كما اقتحمت شارع نابلس قرب باب العامود وحيّ رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة حيث أطلقت نيرانها وقد تصدى لها الفلسطينيّون.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المواجهات مع الاحتلال القدس فلسطين المحتلة الاعتداءات الإسرائيلية مواجهات في الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر