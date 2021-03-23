استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب الاعلام الفلسطيني، اقتحمت هذه القوات مجدّداً صباح اليوم بلدة بيتا جنوب نابلس حيث تصدى لها الفلسطينيون، وقد تمركز جنود الاحتلال على جبل العرمة وسط إطلاقٍ كثيفٍ للرصاص وقنابل الغاز والصوت وطردهم الصحافيين من المنطقة.

ويوم أمس، اقتحمت قوات الاحتلال ليلاً جبل العرمة مدعومةً بالآليات وحاصرته حيث أطلقت القنابل الغازية والرصاص المطاطيّ ما أدى إلى إصابة عددٍ من الفلسطينيين بجروحٍ وبالاختناق.

وكان مئات المواطنين قد توجّهوا أمس الإثنين إلى جبل العرمة استجابةً لدعواتٍ أطلقها ناشطون بهدف التصدي للمستوطنين الذين أعلنوا نيتهم اقتحام الجبل.

ويسعى الاحتلال والمستوطنون للاستيلاء على هذا الجبل ذي الموقع الاستراتيجيّ المهمّ الذي توجد على قمته آثارٌ كنعانيةٌ يزيد عمرها على خمسة آلاف عام.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام ببلدة عناتا حيث اعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

كما اقتحمت شارع نابلس قرب باب العامود وحيّ رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة حيث أطلقت نيرانها وقد تصدى لها الفلسطينيّون.