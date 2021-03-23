بوتين مهنئاً الشعب الإيراني بعيد النوروز: العلاقات الإيرانية والروسية تقوم على مبدأ الصداقة الطيبة

الوقت-أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، لمناسبة عيد النوروز، الذي يصادف أوائل العام الإيراني الجديد الذي بدأ يوم الأحد الماضي.

وبحسب الرسالة، فقد أكد بوتين لروحاني ثقته بتوسیع التعاون البناء بين موسكو وطهران في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، من أجل الاستقرار والأمن الإقليميين.

وقالت وسائل إعلامية إيرانية، أن الرئيس الروسي قال في رسالته أيضا إن "العلاقات الإيرانية والروسية تقوم على مبدأ الصداقة الطيبة وحسن الجوار والاحترام المتبادل".

وختام رسالته تمنى الرئيس الروسي الصحة والتوفيق والسعادة للرئيس روحاني والازدهار لإيران.

يذكر أن قائد الثورة الإسلامية العلامة السيد علي خامنئي، قال الأحد الماضي في كلمة له لمناسبة العام الهجري الشمسي الجديد 1400 "أفقدنا الحظر الأميركي فعاليته وشركاتنا حققت الاكتفاء الذاتي"، مضيفاً أن "زيادة الانتاج في البلاد حدثت في بعض الميادين الاقتصادية والحركة الانتاجية يجب أن تستمر".

ورأى قائد الثورة الاسلامية أن "العقوبات المفروضة من واشنطن تعد جريمة بكل معنى الكلمة"، لافتاً إلى أنه "يجب إيجاد التقنيات داخلياً من أجل التصدي للحظر والعقوبات المفروضة".