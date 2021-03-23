هكذا رد سلاح الجو المسير اليمني "المبادرة السعودية"!

الوقت-قال المتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريعلإ في سلسلة تغريدات له بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محقاً إصابة دقيقة.

وبحسب التغريدات، أكد سريع أن "العملية على مطار أبها تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل"، مضيفاً أن العملية على مطار أبها تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان والحصار الشامل. مشدداً على أن "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

ولفت المسؤول اليمني الى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع MQ9 الأميركية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، مشيراً إلى أن عملية إسقاط طائرة MQ9 الأميركية نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

هذا وتتواصل العمليات اليمنية في العمق السعودي بالتزامن مع إعتداءات التحالف السعودي الأميركي المتكررة على بعض المناطق اليمنية.

يذكر أن رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، رد على "المبادرة السعودية" لوقف إطلاق النار في اليمن، قائلاً إن أي مبادرة لإنهاء الحرب لا تلتفت إلى الجانب الإنساني "فهي غير جادة"، وأشار إلى أن "فك الحصار لا يتطلب مبادرة والمقايضة بالملف الإنسانية جريمة".