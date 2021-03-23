أنصار الله ترد على المبادرة السعودية للسلام: "لا تتضمن أي شيء جديد"

الوقت- اعتبرت حركة "أنصار الله" اليمنية أن ما تسمى المبادرة التي أعلنتها السعودية، يوم الاثنين، لإنهاء الحرب على اليمن "لا تتضمن أي شيء جديد".

وفي أول رد من حركة انصار الله على ما تسمى المبادرة السعودية، قال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام، إن هذه الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا"، إن المملكة "جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".

وأضاف أن "أنصار الله" ستواصل الحديث مع السعودية وعمان واميركا للتوصل إلى اتفاق سلام.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ما اسماه طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية.