في رسالة.. 150 ألف فلسطيني يطالبون بإنقاذهم من الموت البطيء في السعودية

الوقت- كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر، يوم الاثنين، ان اكثر من 150 الف فلسطيني يعيشون في السعودية بعثوا برسالة الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبوا فيها بإنقاذهم مما اطلقوا عليه "الموت البطيء" في السعودية.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان "الفلسطينيين قدموا رسالة الطلب الى سفارتهم في السعودية داعين السلطة الى اما حل قضاياهم العالقة او اعادتهم الى بلادهم التي نزحوا عنها مرغمين بسبب الاحتلال الصهيوني".

وقال الفلسطينيون في الرسالة "نحن أبناؤكم من الفلسطينيين الذين يحملون وثائق [فلسطينية] ونحن لاجئون خارج وطننا المحتل، ندعوكم إلى التحرك العاجل وحل قضايانا ومشاكلنا العالقة".

واضافوا "أصبحنا غير قادرين على تحمل نفقات الحياة لأننا غير قادرين على تحمل احتياجات الحياة الكريمة كالدراسة والعلاج … يجب أن تعيدونا إلى وطننا أو تنهوا بؤسنا ومعاناتنا وظروفنا المعيشية القاسية".

يذكر ان "العشرات من الفلسطينيين يقبعون في سجون النظام السعودي لفترات طويلة دون قضايا واضحة او محاكمات، كما ان سلطات نظام آل سعود بدأت بمضايقة الفلسطينين وخصوصا ممن يرتبطون بفصائل المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني خصوصا في ظل التطورات واللقاء السرية الجارية بين ولي العهد ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو".