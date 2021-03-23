مواجهات مع قوات الاحتلال تؤدي إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بنابلس

الوقت- اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام قوات العدو لجبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "صفا" أن قوات العدو مدعومة بالآليات حاصرت جبل العرمة بعد منتصف الليل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت، وطردت الصحفيين من المنطقة.

وقال شهود عيان أن أكثر من 20 آلية عسكرية برفقة جرافة عسكرية وتحليق لطائرة عمودية اقتحمت المنطقة وطلب الجنود من المعتصمين المغادرة.

وأصيب شاب برصاصة مطاط وسجلت عدة اصابات بالغاز المسيل خلال المواجهات العنيفة.

وكان مئات المواطنين قد توجهوا أمس إلى جبل العرمة استجابة لدعوات أطلقها ناشطون بهدف التصدي للمستوطنين الذين أعلنوا نيتهم اقتحام الجبل اليوم.

ويسعى العدو الصهيوني والمستوطنون للاستيلاء على هذا الجبل ذي الموقع الاستراتيجي الهام والذي يصل ارتفاعه إلى 840 مترا، كما توجد على قمته آثار كنعانية يزيد عمرها عن 5 آلاف عام.

وشهد جبل العرمة في مارس من العام الماضي مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أسفرت فيه حينه عن استشهاد شابين وإصابة العشرات.