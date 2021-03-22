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  الثلاثاء 9 شعبان 1442

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أخبار

بريطانيا: علينا الدفع لإيران!

الإثنين 8 شعبان 1442
 
 
 
 
 
بريطانيا: علينا الدفع لإيران!

بريطانيا: علينا الدفع لإيران!

الوقت-أكدت بريطانيا على لسان وزير دفاعها بن والاس، في مقابلة له مع اذاعة "تايمز" البريطانية
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الوقت-أكدت بريطانيا على لسان وزير دفاعها بن والاس، في مقابلة له مع اذاعة "تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، على ضرورة تسديد الديون البريطانية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تقدر بـ 400 مليون بوند.

وبحسب الإذاعة البريطانية، فقد قال وزير الدفاع البريطاني انه يجب تسديد الديون المستحقة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكانت ايران وبريطانيا ابرمتا صفقة في عقد السبعينيات لتسليم 1500 دبابة من طراز تشيفتن و250 مركبة مدرعة الى الجانب الايراني، الا ان لندن تنصلت عن تسليم هذه الدبابات الى ايران بعد قضية اقتحام وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية) بطهران.

وكانت المحكمة الدولية قد ألزمت الشركة البريطانية للخدمات العسكرية بتسديد مبلغ 400 مليون بوند الى الحكومة الايرانية. ورغم ذلك، فإن بريطانيا لا تسمح بنقل هذا المبلغ الى ايران بذريعة الحظر الدولي.

وردا عل سؤال خلال المقابلة الاذاعية، بشأن تسديد هذه الديون، قال وزير الدفاع البريطاني: صحيح تماما ان علينا ان نحترم هذه الديون. وما اعلناه بوضوح هو اننا ملتزمون بالقانون وسيادة القانون.. علينا ان نحترم هذه الديون وان نبحث عن سبل لإعادتها الى ايران.

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إیران أوروبا بريطانيا الدبابات وزير الدفاع البريطاني الديون البريطانية بن والاس

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