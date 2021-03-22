هكذا ردت الرئاسة اللبنانية على اتهامات سعد الحريري

الوقت-شنت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها اليوم الاثنين، هجوماً عنيفاً على الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية، سعد الحريري قائلة أن "الرئيس عون لم يطلب الثلث المعطل في الحكومة وقدم وثیقة منھجیة فقط".

وتابع البيان، إن رئيس الجمهورية أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بينهما، قائلةً "فوجئنا بكلام وأسلوب رئیس الحكومة المكلف الحريري شكلاً ومضموناً".

وشددت الرئاسة اللبنانية في بيانها على أن "الورقة المنهجية التي قدمها عون لا أسماء فيها وبالتالي لا ثلث معطل فيها"، مشيراً إلى أن الحريري "كان يكتفي في زياراته لبعبدا بتقديم تشكيلة حكومية ناقصة بغالب الأحيان".

وأعلنت إن "الثلث المعطل لم يرد يوماً على لسان عون"، معتبرةً أن "الأزمة هي حكومية لا يجوز تحويلها لأزمة حكم".

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عن "رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشال عون"، مشيراً إلى أنها "مخالفة للدستور". وقال إن اللائحة التي أرسلها الرئيس عون "غير مقبولة" لأن "عملية ملء الأوراق ليست مهام الرئيس المكلف".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، دعا رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري للتأليف الفوري للحكومة. وقال في كلمة له الأربعاء، "أدعو الحريري إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة، بالاتفاق معي وفق الآلية الدستورية"، مضيفاً أنه "إذا وجد الحريري نفسه عاجزاً عن التأليف فعليه الإفساح في المجال أمام القادر على التأليف