غروسي يرفض توظيف تفتيش المنشآت النووية الايرانية في المفاوضات

الوقت- دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي الى عدم توظيف آلية تفتيش المنشآت النووية الايرانية في المفاوضات.

وأوضح غروسي بأنه دعا ايران وسائر الأطراف بعدم وضع عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طاولة المفاوضات.

وأكد أن عمليات التفتيش لا ينبغي استخدامها كأداة للعقاب او المكافأة وانما ينبغي أن تكون عمليات التفتيش اساسية، ومنها يتمخض ويرتكز أي اتفاق.

واستبعد غروسي العودة الى الاتفاق النووي بشكل آلي، مشيرا الى أن ايران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى بكثير مما ورد في الاتفاق النووي، وبالتالي العودة ستكون تدريجية.