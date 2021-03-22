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  الإثنين 8 شعبان 1442

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غروسي يرفض توظيف تفتيش المنشآت النووية الايرانية في المفاوضات

الوقت- دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي الى عدم توظيف آلية تفتيش المنشآت النووية الايرانية في المفاوضات.

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أخبار

إيران تعلن عن بدء بناء غواصات للحرس الثوري في العام الجديد

الإثنين 8 شعبان 1442
 
 
 
 
 
إيران تعلن عن بدء بناء غواصات للحرس الثوري في العام الجديد
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الوقت- أعلن رئيس منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الادميرال امير رستكاري عن بناء غواصات خفيفة وشبه ثقيلة للحرس الثوري في العام الايراني الجديد (بدأ في 20مارس 2021).

وقال الادميرال رستكاري في تصريح  لارنا ان الصناعة البحرية في القوات المسلحة الايرانية تحققت الاكتفاء الذاتي في 70 بالمائة من احتياجاتها العسكرية.

وحول بناء غواصات لبحرية الجيش والحرس الثوري الإيراني قال الأدميرال راستكاري: استخدمت بحرية الجيش ولا تزال تستخدم أنواعا خفيفة وشبه ثقيلة من الغواصات محلية الصنع والثقيلة المنتجة في الخارج، لافتا اننا سنبدأ مشروع بناء غواصات خفيفة وشبه ثقيلة لبحرية الحرس الثوري اعتبارا من العام الايراني الجديد (بدأ في 20مارس 2021)، وستمتلك قوات الحرس الثوري غواصات خاصة لها في السنوات القليلة المقبلة.

واشار الي تلبية احتياجات القوات البحرية والجيش وبحرية الحرس الثوري قائلا: إن مهمة ومسؤولية منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع هي دعم وتلبية احتياجات الدفاع البحري والجيش والحرس الثوري وفي هذا المجال، لدينا العشرات من مكاتب التصميم ومراكز التطوير الهندسي والتكنولوجي ومجمعات بناء السفن.

واوضح ان منتجاتنا تستخدم في البحرية والجيش والحرس الثوري وقوات الامن الداخلي..على سبيل المثال، انتجنا زوارق عالية السرعة لقوات بحرية الحرس الثوري لأنها تعتمد على السرعة في مهامها.. ونظر الى أن هذه الزوارق السريعة لديها قدرة عالية في الدفاع الساحلي، فإن بحرية الجيش تستخدمها أيضا.

وتابع: ان بحرية الحرس الثوري مسؤولة عن حماية مصالح البلاد في منطقة الخليج الفارسي حتى مضيق هرمز وبحرية الجيش مسؤولة عن حماية مصالح البلاد من شرق مضيق هرمز إلى بحر عمان وشمال المحيط الهندي وبحرية قوات الامن الداخلي مسؤولة عن حماية مياهنا الإقليمية، فيقع توفير احتياجات هذه القوات من السفن على عاتق وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

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