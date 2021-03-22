مواجهات عنيفة على آخر خطوط دفاع العدوان عن اسوار مأرب

الوقت- أكد أحد أبرز مشايخ ووجهاء محافظة مأرب، أن المواجهات تدور في آخر خطوط دفاع مسلحي تحالف العدوان بقيادة السعودية عن مدينة مأرب.

وأوضح عضو مجلس الشورى، الشيخ محمد بن علي طعيمان، أن الجيش واللجان الشعبية ومعهم أبناء مأرب الأحرار، يخوضون مواجهات شرسة عند أسوار مدينة مأرب الغربية والشمالية، التي تمثل آخر خطوط دفاع العدو أمام معركة تحرير ما تبقى من المناطق المحتلة.

وأوضح الشيخ طعيمان في تغريدة له على “تويتر”، أن غارات طيران التحالف ركزت خلال الساعات الماضية فشلت في محاولة تقدم الجيش اليمن واللجان الشعبية، بعد انهيار واسع لنيران مرتزقة التحالف في شمال وغرب المدينة.

ولفت إلى أن طيران التحالف شن أكثر من 45 غارة جوية على محافظة مأرب خلال الساعات الماضية، معظمها في مدغل وصرواح.