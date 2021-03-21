آية الله السيد علي خامنئي: ان حصل تغيير في الاتفاق النووي فسيتغير لصالحنا

الوقت-أعلن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في كلمة له اليوم بمناسبة العام الإيراني الجديد، أنه اذا ما تغير الاتفاق النووي فسيتغير لصالح ايران.

وبحسب آية الله خامنئي: ان العام الجديد عام مهم جدا ونسأل الله أن يدبر أمورنا نحو الازدهار. سأتحدث حول بعض المواضيع كالإنتاج والانتخابات والاتفاق النووي.

,أضاف قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي قائلا: ان خبراء اجانب يؤكدون احتلال اقتصاد ايران المكانة ال 18 على مستوى العالم رغم الحظر. فيما يتعلق بالإنتاج حققنا بعض الانجازات والتقدم على سبيل المثال في انتاج المستلزمات المنزلية والفولاذ.

وتابع: يجب عدم استيراد السلع التي تنتج في الداخل. واضاف آية الله خامنئي: القدرة الشرائية ترتبط بقيمة العملة الوطنية.

وقال: يجب العمل على حذف الوسطاء في عملية ايصال السلع الى الاسواق ومكامن الفساد. وتابع آية الله خامنئي: البعض في الفضاء الافتراضي يروج بأنه لا يمكن القيام بعمل اقتصادي في ايران وهذا غير صحيح لكننا نحتاج الى ادارة قوية تكافح الفساد.

وقال قائد الثورة: الخبراء الاجانب يؤكدون أن اقتصاد ايران يحتل المكانة الـ 18 على مستوى العالم بالرغم من الحظر والضغوط الاقتصادية. واضاف آية الله خامنئي: فيما يتعلق بالمناجم لدينا طاقات كبيرة ونتمتع بمكانة جيدة. لدينا الكثير من الطاقات الاقتصادية الكامنة ونطل على المياه الحرة ودول الجوار التي تضم 400 مليون نسمة ومكانتنا لربط الشرق بالغرب.

وقال قائد الثورة: يجب التركيز على استقطاب الاستثمار وإن كانت قليلة.

واضاف: أي مجال يشارك فيه الشعب سيحدث انفراجه في الاقتصاد او الانتاج او مكافحة كورونا وتوفير فرص العمل.

وفيما يخص الحظر قال آية الله خامنئي: الحظر جريمة كبرى ويجب ألا ننظر اليه كقضية سياسية الحظر الى جانب اضراره حمل في طياته فوائد.

وقال قائد الثورة: في ظل الحظر حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج الكمامات والمعقمات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتابع آية الله خامنئي: نسجل تقدما مدهشا في مجال الدفاعات العسكرية.

وقال قائد الثورة: بإمكاننا تبديل تهديد الحظر الى فرصة باستخدام طاقات البلاد.

وعن الانتخابات القادمة قال: الانتخابات القادمة تحظى بأهمية كبيرة داخليا باعتبارها اعادة تحديث لإدارة البلاد وضخ دماء جديدة فیها المشاركة الواسعة في الانتخابات تدل على الاقتدار الوطني.

واضاف آية الله خامنئي: يجب أن نكون أقوياء والشعب هو الذي يمنح هذه القوة.

وقال آية الله خامنئي: الأجهزة الاستخباراتية الاميركية والصهيونية تعمل على تفريغ الانتخابات من أهميتها مستخدمين الفضاء الافتراضي بشكل واسع.

واضاف آية الله خامنئي: الانتخابات الرئاسية مهمة جدا لأن الرئيس هو الذي يدير البلاد ورئيس الجمهورية لديه صلاحيات واسعة وحقيقية لكن على المرشحين للرئاسة الابتعاد عن إطلاق شعارات غير واقعية.

وتابع: أينما شارك شبابنا تمكنوا من حل العقد. وشدد آية الله خامنئي علی ان سياسة الضغوط القصوى لجر إيران الى طاولة المفاوضات لم تنجح ومن كان يتبنيها ذهب الى مزبلة التاريخ ُ کما اشار الی انه رغم الضغوط تغيرت الاوضاع لصالح إيران.

واضاف: سنعود الى التزاماتنا النووية إذا التزم الاخرون وتحققنا من ذلك.

وقال قائد الثورة: إذا ما تغير الاتفاق النووي سيتغير لصالح إيران.

آية الله خامنئي: رغم الضغوط الاوضاع تغيرت لصالح إيران.

واضاف: استعجلنا في تنفيذ التزاماتنا النووية في الوقت الذي لم تلتزم الاطراف الاخرى بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. نحن لا نثق بوعود الاميركيين فيما يتعلق الاتفاق النووي.