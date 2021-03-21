الأمم المتحدة: التحالف السعودي مسؤول عن قتل أطفال اليمن

الوقت-قالت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسف، في بيان لها نشر اليوم الأحد، أن "تصاعد القتال في اليمن هذا الشهر أدى إلى مقتل 8 أطفال وإصابة أكثر من 30 آخرين".

وأضافت المنظمة العالمية ببيانها، إن هذه الحوادث التي تم التحقق منها، وقعت مع اشتداد الصراع على طول الجبهات النشطة في محافظتي تعز والحديدة، كما أصيب عدد من الأطفال في حوادث في محافظات البيضاء والضالع ومأرب.

وطالبت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً والوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية والأحياء.

وفي وقت سابق، قال ممثل المنظمة في اليمن، إن الضحايا سقطوا في مناطق متعددة بينها محافظتا تعز والحديدة، حيث تصاعدت حدة القتال، مرجحاً أن يكون عدد الضحايا أكبر.

وقبل أيام، أطلق المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، "نداءً عاجلاً لإحلال السلام في اليمن الذي يوشك على الوقوع في براثن المجاعة"، محذراً من أنه "بلغ معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في 10.5%، وهو أعلى بقليل من العتبة الخطيرة والوضع آخذ في التدهور، وما يقرب من 400 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ومن المرجح أن يفقدوا حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج في أسرع وقت ممكن".