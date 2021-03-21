استمرار الدعوات الحقوقية لفتح مطار صنعاء الدولي

الوقت-طالبت حملة النداء الإنساني لرفع معاناة المرضى اليمنيين في صنعاء، خلال وقفة احتجاجية للمرضى اليمنيين في ساحة المطار بصنعاء اليوم الأحد، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك العاجل لفتح مطار صنعاء الدولي لإنقاذ حياة عشرات آلاف المرضى اليمنيين الذين هم بحاجة ماسّة للعلاج في الخارج".

وبحسب الاعلام اليمني، قالت حملة النداء الإنساني في بيان إن "هناك 120 ألف مريض يمني استعصى علاجهم محلياً، منهم ما يزيد عن 32 ألف حالة مسجّلة رسمياً في اللجنة الطبية العليا ضمن مشروع الجسر الجوي الطبي".

وتابعت منسقو الحملة أن هذا المشروع أعلن من قبل منظمة الصحة العالمية، وكان بصيص أمل للمرضى لكنه توقف قبل أن يبدأ.

بدورها، أحصت منظمة اليونيسف عدد الضحايا والمصابين من الأطفال في المدن اليمنية هذا الشهر، مشيرةً إلى أن "تصاعد القتال في اليمن هذا الشهر أدى إلى مقتل 8 أطفال وإصابة أكثر من 30 آخرين".

وأضافت المنظمة في بيان لها أمس، إن هذه الحوادث التي تمّ التحقق منها، وقعت مع اشتداد الصراع على طول الجبهات النشطة في محافظتي تعز والحديدة، كما أصيب عدد من الأطفال في حوادث في محافظات البيضاء والضالع ومأرب.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، أطلق قبل أيام "نداءً عاجلاً لإحلال السلام في اليمن الذي يوشك على الوقوع في براثن المجاعة"، محذراً من أنه "بلغ معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في 10.5%، وهو أعلى بقليل من العتبة الخطيرة والوضع آخذ في التدهور، وما يقرب من 400 ألف طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ومن المرجح أن يفقدوا حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج في أسرع وقت ممكن".

كذلك أطلقت وزارة الكهرباء في حكومة صنعاء، أمس السبت، نداءً عاجلاً للتحذير من "تداعيات كارثية" جرّاء نفاد مادتي المازوت والديزل، مشيرةً إلى أن قطاع الكهرباء "يتعرض لكارثة غير مسبوقة" بسبب احتجاز التحالف السعودي لسفن المشتقات النفطية.