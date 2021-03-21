بالرغم من التجاذب السياسي الأخير...أمريكا والصين ينسقان بشأن المناخ

الوقت-قالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، في تقرير لها نشر يوم أمس السبت، أن الصين والولايات المتحدة ستشكلان مجموعة عمل مشتركة معنية بتغير المناخ، في نتيجة قد تكون "إيجابية" لاجتماع صيني أميركي رفيع المستوى، اتسم بتبادل الانتقادات علناً بشكل غير عادي.

وبحسب التقرير، فان الوفد الصيني قال بعد الاجتماع إن الجانبين "ملتزمان بتعزيز الاتصال والتعاون في مجال تغير المناخ".

وأضاف الوفد الصيني للشبكة، إنهما سيجريان أيضاً محادثات لتيسير أنشطة الدبلوماسيين والبعثات القنصلية "وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بمراسلي وسائل الإعلام بروح المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة".

وتابع إن "الجانبين يشتركان في الأمل في استمرار مثل هذا النوع من الاتصالات الاستراتيجية رفيعة المستوى"، مضيفاً أنه "اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتواصل والقيام بتعاون يفيد الجانبين وتجنب سوء التفاهم وسوء التقدير، وكذلك الصراع والمواجهة من أجل تعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وكشف تقري الشبكة أن الصين والولايات المتحدة ناقشتا أيضاً تعديل سياسات السفر والتأشيرات وفقاً للوضع الوبائي لفيروس كورونا. وأكد يانغ بعد الاجتماعات أن المحادثات كانت بناءة ومفيدة "لكن بالطبع، لا تزال هناك خلافات".

يذكر أن كبار الدبلوماسيين الصينيين والأميركيين قد تبادلوا انتقاد سياسات بعضهم البعض علانية في بداية ما وصفته واشنطن بمحادثات "صعبة ومباشرة" جرت في ألاسكا يومي الخميس والجمعة، وكان ذلك أول اجتماع يعقد بين الجانبين خلال رئاسة جو بايدن. وبدأت المحادثات في أنكوراج، برئاسة وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبير الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جيه تشي بشكل ساخن أمام كاميرات التلفزيون.