معاناة الأيرلنديين تتزايد بسبب "بريكست"

الوقت-قالت المفوضة في الاتحاد الأوروبي مايريد مكجينيس، في بيان لها نشر اليوم الأحد، أن ايرلندا الشمالية "تواجه صعوبات في التعامل مع تبعات خروج بريطانيا من التكتل".

وبحسب البيان، أضافت أنه على بريطانيا والاتحاد الأوروبي "تقليل حدة التوتر وإيجاد حلول كشريكين متكافئين".

وتابعت المسؤولة الأوروبية، "نحن في موقف صعب، لكننا شريكان متساويان وسيكون علينا أن نجلس ونخفض التوتر ونجد حلولاً، لأن الأعمال لا تعترف بالحدود. أصحاب الأعمال في ايرلندا الشمالية يريدون التوصل إلى حل".

يذكر ان التوتر السياسي في ايرلندا الشمالية قد تصاعد إثر استياء القوميين الموالين لبريطانيا من القيود الجديدة على التجارة مع باقي المملكة المتحدة، والتي تزايدت منذ دخول البريكست حيز التنفيذ بالكامل اعتباراً من مطلع العام الجاري. وبعد دخول بريكست حيز التنفيذ بشكل كامل، وفي مواجهة الاستياء المتزايد في إيرلندا الشمالية، قررت الحكومة البريطانية أن تمدد لـ6 أشهر، فترة السماح بشأن عمليات المراقبة المثيرة للجدل على المنتجات الغذائية، التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.