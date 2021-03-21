حمد بن جاسم يهاجم مجلس التعاون الخليجي ويصفه بالبوق!

الوقت-شن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، في سلسلة تغريدات له أمس السبت، هجوماً على مجلس التعاون الخليجي واصفاً اياه بأنه أصبح "مجرّد بوقٍ إعلامي ينفخ هنا وهناك من دون هدفٍ محدد".

وبحسب التغريدات، رأى ابن جاسم أن "ما يحققه المجلس من فوائد لا يتعدّى إصدار بيانات تعود بفائدة هامشية في معظم الأحيانِ على بعض دول المجلس". معتبراً "أن هذه البيانات تأتي لإبداء وجهات نظر تجاه قضايا أخرى تعجز الدول الأعضاء عن الردّ عليها بنفسها من دون مساعدة من غيرها".

يذكر أن مُخرجات القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في مدينة العلا السعودية، أظهرت انتهاء خلاف عمره أكثر من 3 أعوام بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأشار البيان الختامي للقمة التي عُقدت في السعودية مطلع كانون الثاني الماضي، والذي شارك في توقيعه أمير قطر تميم بن حمد، إلى ضرورة "تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون، وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي".