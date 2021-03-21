نتنياهو يعد الصهاينة بإطلاق رحلات جوية مباشرة إلى الرياض

الوقت-قطع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع القناة "13" الإسرائيلية مساء أمس السبت، بـوعد انتخابي مفاجئ أنه سـ "يطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية في حال فوزه بانتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل".

وبحسب الاعلام الإسرائيلي قال نتنياهو: "سأحضر لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة"، مشيراً إلى أن "العلاقات مع السعودية علاقات طبيعية".

هذا التعليق كان الأول من نوعه، حيث كان نتنياهو قد رفض التعليق سابقاً على سؤال وجّه له بشأن العلاقات المحتملة مع السعودية. واكتفى نتنياهو حينها، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالقول إن "هناك 4 دول أخرى على وشك توقيع اتفاقيات معنا"، دون ذكر من هي هذه الدول.

وفي هذا السياق، علق وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، ، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت" الأربعاء الماضي، بالقول إنه يعتقد أن "قطر والسعودية وسلطنة عمان والنيجر هي الدول التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وأعرب وزير الاستخبارات أن "الدول الراغبة في التطبيع تريد معرفة موقف الإدارة الأميركية الجديدة بشأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، وكذلك حيال موقفها من الاتفاق النووي، بوجه خاص أو إيران بوجه عام"، مرجحاً توقيع المزيد من الدول العربية والإسلامية "اتفاقات سلام".

يذكر أن الكيان الاسرائيلي وقع خلال عام 2020، برعاية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين السودان، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية.