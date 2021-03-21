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  الأحد 7 شعبان 1442

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أخبار

كهرباء صنعاء: مجلس الأمن والأمم المتحدة والتحالف السعودي يتحملون مسؤولية توقف الكهرباء في اليمن

الأحد 7 شعبان 1442
 
 
 
 
 
كهرباء صنعاء: مجلس الأمن والأمم المتحدة والتحالف السعودي يتحملون مسؤولية توقف الكهرباء في اليمن

كهرباء صنعاء: مجلس الأمن والأمم المتحدة والتحالف السعودي يتحملون مسؤولية توقف الكهرباء في اليمن

الوقت-وجهّت وزارة الكهرباء في حكومة صنعاء، في بيان لها اليوم السبت، نداءً عاجلاً للتحذير م

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الوقت-وجهّت وزارة الكهرباء في حكومة صنعاء، في بيان لها اليوم السبت، نداءً عاجلاً للتحذير من "تداعيات كارثية" جراء نفاد مادتي المازوت والديزل، مشيرةً إلى أن قطاع الكهرباء "يتعرض لكارثة غير مسبوقة" بسبب احتجاز التحالف السعودي لسفن المشتقات النفطية.

وبحسب البيان، حذزت وزارة الكهرباء في حكومة صنعاء من "نفاد الوقود في ظل انتشار الأمراض والأوبئة، وبالتزامن مع موجات حر مقبلة مع دخول الصيف، لا سيما في الحديدة والمناطق الساحلية الأخرى".

كما واتهمت الوزارة مجلس الأمن والأمم المتحدة والتحالف السعودي "المسؤولية لما يحدث محملتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لتداعيات توقف محطات توليد الطاقة الكهربائية ومضخات مياه الشرب والمراكز الصحية ومخازن التبريد والأغذية، التي تعاني من دمار واسع خلفته الترسانة الغربية".

وقال بيان وزارة الكهرباء في صنعاء إن "دول تحالف العدوان ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات طيلة 6 سنوات، واليوم ومع مطلع العام السابع من العدوان ما يزال تحالف العدوان يمارس أبشع الانتهاكات ويذهب بعيداً في حصاره بمنع دخول الاحتياجات الضرورية المنقذة للحياة".

وكان المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، تومسون فيري، حذّر من منع وصول الوقود الى ميناء الحديدة اليمني لأن النقص الحاد في الوقود يجعل حالة الأمن الغذائي الكارثية "أسوأ بكثير".

وفي سياق متصل، حمّل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة مسؤولية أي تسرب في خزان صافر العائم والمتهالك في ميناء رأس عيسى في الحديدة، مشيراً إلى أن وضع الأمم المتحدة شروطاً لصيانة الخزان النفطي يؤكد عدم اكتراثها بالتلوث البيئي إذا نتج تسرب.

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اليمن صنعاء المحروقات التحاف السعودي سفينة صافر حصار اليمن

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