روسيا تستدعي سفيرها لدى أميركا للتشاور حول العلاقات مع واشنطن

الوقت-أعلنت وسائل إعلامية روسية، مساء اليوم السبت، أن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، غادر العاصمة الأميركية إلى موسكو، للتشاور مع حكومة بلاده حول مستقبل العلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فقد قال أنطونوف إنه "سيتوجه إلى ولاية نيويورك لاستقلال طائرة متوجهة إلى موسكو، للتشاور مع الحكومة الروسية حول إصلاح العلاقات المتعثرة بين البلدين".

وبهذا الصدد أعرب أنطونوف للوكالة "عن عمق امتنانه لمواطني الولايات المتحدة، الذين بعثوا برسائل إلى السفارة لدعم تطوير العلاقات الودية بين روسيا والولايات المتحدة، حيث أعرب الكثيرون عن عدم موافقتهم واعتذروا عن التصريحات المتهورة التي صدرت مؤخرا من الرئيس بايدن تجاه الرئيس بوتين وروسيا".

أنطونوف أشار إلى أنه تأثر بموقف المواطنين الأميركيين، "الذين يتفهمون أن الحوار بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة"، مضيفاً أن "هذا النهج لديهم يشير إلى أن احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأميركي لا تزال قائمة".

وأعرب السفير الأميركي عن أمله في أن "تستمع السلطات الأميركية للناخبين، وتوقف مسار الانهيار للعلاقات بين الدولتين".

وكان أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أن السفارة في العاصمة واشنطن تلقت رسائل اعتذار من الأميركيين عن تصريحات الرئيس جو بايدن.

ويأتي ذلك في ظل حرب تصريحات متبادلة بين البلدين، بعد أن أثار بايدن غضب موسكو بوصفه في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ"القاتل"، مضيفاً أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأيمركية" الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك "سيتحقق قريباً".