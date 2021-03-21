للمرة الـ 39 على التوالي... الاف المتظاهرين يهاجمون نتنياهو وحكومته

الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الاف المتظاهرين المناهضين لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وللحكومة الإسرائيلية تجمعوا للمرة الـ 39 على التوالي، خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة وفي مقر إقامته الخاصة في قيسارية.

وبحسب القناة "الثانية" الإسرائيلية، انطلقت التظاهرة بعد ظهر اليوم وستستمر طوال المساء في القدس المحتلة "وفي عدة مدن وعند الجسور وتقاطعات الطرق".

وأضافت القناة الإسرائيلية، رفع المتظاهرون علم الاحتلال الاسرائيلي وأعلام سوداء ترمز إلى " موت الديمقراطية" ولافتات تطالب باستقالة نتنياهو على خلفية "اتهامه في 4 قضايا فساد "ويدينون تعامل الحكومة في إدارة قضايا الاقتصاد والبطالة وأزمة كورونا.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع الرابع، 23 مارس/آذار الجاري.

يذكر أن محكمة الاحتلال الإسرائيلية المركزية، أعلنت الشهر الماضي، بأن محاكمة نتنياهو لن تستأنف إلا بعد معرفة آراء الناخبين فيه خلال الانتخابات.

وذكرت المحكمة، أنها ستنظر في الأدلة اعتباراً من الخامس من نيسان/أبريل المقبل.