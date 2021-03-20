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  السبت 6 شعبان 1442

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أخبار

الدفاع التركية تعلن سقوط صواريخ من داخل سوريا وتشتكي لدى قوة عظمى

السبت 6 شعبان 1442
 
 
 
 
 
الدفاع التركية تعلن سقوط صواريخ من داخل سوريا وتشتكي لدى قوة عظمى
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الوقت- أعلنت وزارة الدفاع التركية، سقوط صواريخ أطلقت من شمالي سوريا على مقاطعة كيليس الحدودية جنوبي تركيا.

ولم يسفر سقوط هذه الصواريخ في الأراضي التركية عن سقوط قتلى أو إصابات، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع التركية.

وسقطت الصواريخ في حقل خال في إقليم كيليس الحدودي، بحسب ما قالت الوزارة، مضيفة أن تركيا "بعثت إشعارا" لروسيا تطلب فيه "وقف إطلاق النار".

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه تم توجيه ضربات لأهداف محددة عقب سقوط القذيفتين في أرض خالية ليل الخميس – الجمعة، مشيرةً إلى وضع القوات التركية في حالة تأهب وأنها تراقب التطورات.

ونفّذت المدفعية التركية قصفاً على مواقع عدة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الموالية للاميركان في تل رفعت ومحيطها انطلاقاً من قواعد الجيش التركي المتمركزة في منطقتي أعزاز وعفرين شمال محافظة حلب، بعد سقوط القذيفتين في كليس، دون وقوع قتلى أو جرحى. وقالت مصادر تركية إن القذيفتين أُطلقتا من مدينة «تل رفعت» السورية الخاضعة لسيطرة «قسد».

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الأراضي التركية الدفاع التركية إقليم كيليس

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