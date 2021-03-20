الخارجية الإيرانية: إيران لم تتلق أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من الولايات المتحدة

الوقت- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مقابلة مع وسيلة إعلامية روسية ، إن إيران لم تتلق لحد الان أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من الولايات المتحدة.

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" قال في مقابلة إن إيران لم تتلق أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة من الإدارة الأمريكية الجديدة.

وادعى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في 13 مارس أن الإدارة الأمريكية الجديدة ، بقيادة جو بايدن ، كانت تمارس "دبلوماسية غير مباشرة" مع إيران. وقال إن "الدبلوماسية مع إيران جارية لكن بالطبع ليس بشكل مباشر". واضاف "في الوقت الحالي ننتظر ان نسمع كيف يريد الايرانيون المضي قدما". وقال إن المحادثات مستمرة عبر قناة الأوروبيين وعلى القنوات الأخرى.

ونفى سعيد خطيب زاده ادعاء سوليفان في مقابلة مع سبوتنيك اليوم الجمعة. وقال "حتى الآن لم تتلق إيران أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من الإدارة الأمريكية الجديدة".

وبحسب سبوتنيك ، قال السيد خطيب زاده أيضًا إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تنوي إرسال أي رسالة إلى الولايات المتحدة ، بالنظر إلى أن واشنطن هي التي انسحبت من "واحدة من أطول الاتفاقيات الدولية وأكثرها تفصيلاً".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: " ان الاتفاق النووي خارطة طريق محددة ... ولهذا ليست هناك حاجة للتفاوض [مع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي]. "لسنا بحاجة إلى إرسال أو استقبال الرسائل".

وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي الإيراني إن الشيء الوحيد المطلوب هو أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها والعودة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظرعن إيران.