آخر أخبار الاشتباكات في جنوب اليمن.. هل تنجح المغامرة السعودية في تعز من إنقاذ مدينة مأرب ؟ + صور

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  الأحد 7 شعبان 1442

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قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها الوقت_ اعتدنا كل شهرين أو أكثر، أن نسمع أخبار اختراق الشركات التابعة للعدو الصهيونيّ الباغي، وبعد أشهر قليلة على اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادمها من قبل مجموعة "بلاك شادو"، وحصولها على معلومات خطيرة وإضرارها بشكل كبير بالموقع الإلكترونيّ للشركة، وسرقة معلومات شخصيّة لمئات الآلاف من زبائنها، وقبل يومين كشفت هيئة البث العبريّة "مكان"، أنّ مجموعة القراصنة المعروفة "بلاك شادو"، قامت بتطبيق تهديداتها عقب رفض الشركة دفع فدية بقيمة عشر عملات "بيتكوين" الرقميّة، وسربت معلومات شخصيّة عن زبائن لشركة "كي إل إس كابيتال" الصهيونيّة، موضحة أنّ من بين ما تم تسريبه، صور لبطاقات هويّة وائتمان تابعة لبعض الزبائن.

غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية.. محتجون يقتحمون القصر بسبب تردّي الخدمات الوقت- اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين في جنوب اليمن قصر "معاشيق" الرئاسي في مدينة عدن جنوب البلاد يوم أمس الثلاثاء ويأتي هذا الاقتحام بينما لا يزال رئيس الوزراء "معين عبد الملك" وبعض أعضاء الحكومة المستقيلة والموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي داخل المبنى. وذكر شهود أن الاحتجاجات اندلعت للتنديد بسوء الخدمات العامة وعجز الحكومة عن دفع رواتب جنود متقاعدين وعاملين بالقطاع العام.

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟ الوقت- استعرض "حميد خوشيان" وضع حركة "أنصار الله" في الحرب اليمنية في مذكرة نشرت على موقع خاص بدراسات الأصداء الدقيقة المعاصرة.

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للمرة الـ 39 على التوالي... الاف المتظاهرين يهاجمون نتنياهو وحكومته الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الاف المتظاهرين المناهضين لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتن

ظريف: أتمنى أن يكون العام الايراني الجديد نهاية استخدام العنف والقتل والمجازر الوقت- بارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة عبر تويتر حلول عيد النوروز، متمنيا أن يكون العام الجديد عام نهاية استخدام العنف والقتل والمجازر والتهديد وثقافة الهيمنة والظلم.

الدفاع التركية تعلن سقوط صواريخ من داخل سوريا وتشتكي لدى قوة عظمى الوقت- أعلنت وزارة الدفاع التركية، سقوط صواريخ أطلقت من شمالي سوريا على مقاطعة كيليس الحدودية جنوبي تركيا.

ابن سلمان يتسلّم دعوى قضائية ضده في مقتل خاشقجي الوقت- نجح المدّعون من منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، و"خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، في تبليغ ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بالشكوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والمتهم فيها بقتل "خاشقجي".

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قرى سورية تشهد اشتباكات في ريف عين عيسى بين "قسد" وفصائل تابعة لتركيا الوقت- تشهد قرى معلك ومشيرفة وصيدا بريف عين عيسى، والمتاخمة للطريق الدولي m4، اشتباكات عنيفة بين "قسد" والفصائل الموالية للجيش التركي، وسط معلومات عن تقدم للفصائل المسلحة في المنطقة.

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آخر أخبار الاشتباكات في جنوب اليمن.. هل تنجح المغامرة السعودية في تعز من إنقاذ مدينة مأرب ؟ + صور

الأحد 7 شعبان 1442
 
 
 
 
 
آخر أخبار الاشتباكات في جنوب اليمن.. هل تنجح المغامرة السعودية في تعز من إنقاذ مدينة مأرب ؟ + صور

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احتجاجات شعبية في تعز اليمنية.. يجب رحيل العدوان وحكومة الفنادق

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الوقت- شنت عناصر من تحالف العدوان السعودي عمليات عسكرية كبيرة في مدينة تعز خلال الايام الماضية، بهدف زيادة الضغط على أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" في أطراف مأرب ووقف تقدمهم، لكن تلك العمليات العسكرية المعادية قوبلت برد حاسم من قبل الجيش واللجان الشعبية اليمنية. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية أن الاشتباكات لا تزال تتواصل في وسط محافظة تعز بين منطقتي "مقبنة وجبل حبشي"، ولفتت تلك المصادر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" بادروا بوقف تقدم قوات تحالف العدوان السعودي وبعد ذلك قاموا بشن هجمات مضادة لتحرير المناطق المحتلة حديثاً.

ووفق آخر الأخبار، شن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" سلسلة من الهجمات في الضواحي الجنوبية الشرقية لـ "مفرق الوازعية " ضد مواقع قوات تحالف العدوان، وبعد عدة ساعات من القتال العنيف، تمّكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من استعادة جبال "دراف والعرف وعقمة وغباري" مرة أخرى من أيدي قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته. ووفقاً لبعض المصادر الميدانية، فقد قتل وجرح عدد كبير من قوات تحالف العدوان السعودي خلال عملية التطهير هذه وفي حال تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من جبل "عقمه" إلى المناطق الواقعة في المحور الغربي والجنوبي الغربي لهذه المحافظة، فسيتم قطع طريق المساعدات للمرتزقة السعوديين القادمة من منطقة "مفرق الوازعية" إلى منطقة "الشقيرة". ولفتت تلك المصادر الميدانية إلى أن العمليات العسكرية لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" لا تزال تتواصل حتى هذه اللحظة من أجل استعادة المناطق القريبة من هذا المحور والوصول إلى "جبل الروي" والمناطق المحيطة به. وفي المحور الجنوبي لجبل الشيخ سعيد (الضاحية الشمالية الغربية لمنطقة الكدحة)، تدور حالياً اشتباكات عنيفة مع عناصر من تحالف العدوان السعودي في شرق منطقة "الطوير".

وعقب كل هذه الاشتباكات العنيفة على هذا المحور، منع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله"، قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته من احتلال هذه المنطقة المهمة (الطوير) وأحبطوا تقدمهم على هذا المحور. وفي وقتنا الحالي تتواصل الاشتباكات على هذا المحور وتحاول قوات تحالف العدوان السعودي احتلال المناطق الجنوبية الغربية من جبل "الشيخ سعيد" والتقدم إلى المناطق الغربية للوصول إلى "مفرق الوازعية" ولكن جميع تلك المحاولات لم تنجح حتى الآن. ولقد كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن تحالف العدوان السعودي ارسل خلال الايام الماضية الكثير من مرتزقته إلى هذا المحور ليتمكن من احتلال مناطق "الطوير، والكويحة، والقشعة، وجبل السن، إلخ"، ولكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" نجحوا في منع تقدم عناصر تحالف العدوان السعودي وتمكنوا من القضاء على معظم معدات وقوات العدو على طول هذه المحاور.

الجدير بالذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" قاموا أيضا خلال الايام الماضية بإرسال قوات جديدة إلى خطوط الصراع الامامية وقاموا بشن ضربات صاروخية دقيقة، وهذا الأمر سوف يساعدهم على فتح وتفعيل محور جديد في محافظة تعز، ما يضع عناصر تحالف العدوان السعودي في موقف ضعيف وسيوقف هجماتهم العبثية في هذا المحور. وإذا تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من منطقة "البرح" وتمكنوا من السيطرة على مفرق "الوازعية" الاستراتيجي، فإن تحالف العدوان السعودي سيتضرر بشدة في قلب محافظة تعز، وبتطهير هذه المنطقة ستكون الوجهة التالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" هي مفرق "المخأ" وقاعدة "خالد بن الوليد" العسكرية. ويربط مفرق "المخأ"، مدينة المخأ الساحلية الواقعة غربي تعز، بمنطقة "حيس" جنوب محافظة الحديدة، ومدينة تعز، وهذا الأمر ضاعف من أهميتها.

ومع تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم، سيتم قطع طريق المساعدات لعناصر تحالف العدوان السعودي القادمة من مفرق "الوازعية" إلى منطقة "الشقيرة"، وبهذا الأمر سوف تصبح مواقع تحالف العدوان السعودي غرب محافظة تعز في خطر كبير. ومن جهة أخرى، فإن الهجوم الدقيق للوحدة الصاروخية التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" على مكان تجمع قادة تحالف العدوان السعودي وتنظيم القاعدة وحزب الإصلاح في مدرسة "طارق بن عزيز" بمنطقة "الكدحة"، تسبب في مقتل 30 شخصا وجرح نحو 50 من المرتزقة السعوديين. ووفق بعض التقارير الاخبارية، فإنه من بين أسماء القتلى يأتي أسم المرتزق "ياسر عبد القادر النابهي" أحد قادة اللواء العاشر و"أشرف الرعوي ومحمد أحمد العصمي وأشرف القدسي وعادل الأزرق وعبد الرحيم الحمادي " من قادة اللواء 35 و"صقر الخيامي" من قادة جبهة "الكدحة" و"عدنان رزيق " من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي.

وعلى هذا المنوال نفسه، قال مصدر عسكري مسؤول "إن الجيش واللجان الشعبية شنوا السبت هجوما قويا على مواقع عناصر القاعدة ومرتزقة العدوان السعودي بتعز من ثلاثة محاور وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد". وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا تلك العناصر الإجرامية في منطقة كلابة ومنطقة عصيفرة وطردوها من عدد من المباني التي كانوا يتمركزون فيها مكبدين هذه العناصر خسائر في العتاد كما أوقعوا فيها عدد من القتلى والجرحى . وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية قاموا بتامين عدد من المناطق في مشرعة وحدنان منها أربع قرى في المجارين وقرية صرادة وقرية القبلة وقرى مشرعة ودحروا عناصر القاعدة ومرتزقة السعودية منها.. مؤكدا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية وصلوا إلى قرية حدنان والتقوا بأفراد الجيش واللجان الشعبية الذين كانوا يتمركزون فيها من قبل. ولفت المصدر إلى انه تم اعتقال عدد من أفراد تلك العصابات المأجورة التي باعت نفسها للشيطان وخانت وطنها وشعبها من اجل أطماع خاصة. وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية مسنودين بالشعب اليمني العظيم عازمون على القضاء على تلك العناصر الإرهابية من مرتزقة العدوان السعودي وتخليص البلاد من شرورها.

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انتصارات كسر زحف تحالف العدوان قوات الجيش أنصار الله تعز مأرب

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