القوات اليمنية تستهدف ارامكو وتحقق اصابات مؤكدة

الوقت-أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر"، إن القوات المسلحة اليمنية نفذت فجر اليوم عملية "السادس من شعبان" بـ 6 طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض.

وتابع المسؤول اليمني، أن "الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله". مشددا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار.

وبحسب البيان، جدد سريع دعوته لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين السعوديين، "بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافاً مشروعةً لقواتنا، وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة".

يذكر ان القوات اليمنية نفذت مساء امس عملية هجومية على مطار ابهاالدولي السعودي استهدفت موقعاً عسكرياً وصفه بالمهم وذلك بطائرة مسيرة من نوع "2K".