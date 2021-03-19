بالرغم من العقوبات القصوى على طهران... تجارة إيران الدولية بلغت 60 مليار دولار العام المنصرف

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  الجمعة 5 شعبان 1442

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لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

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الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها الوقت_ اعتدنا كل شهرين أو أكثر، أن نسمع أخبار اختراق الشركات التابعة للعدو الصهيونيّ الباغي، وبعد أشهر قليلة على اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادمها من قبل مجموعة "بلاك شادو"، وحصولها على معلومات خطيرة وإضرارها بشكل كبير بالموقع الإلكترونيّ للشركة، وسرقة معلومات شخصيّة لمئات الآلاف من زبائنها، وقبل يومين كشفت هيئة البث العبريّة "مكان"، أنّ مجموعة القراصنة المعروفة "بلاك شادو"، قامت بتطبيق تهديداتها عقب رفض الشركة دفع فدية بقيمة عشر عملات "بيتكوين" الرقميّة، وسربت معلومات شخصيّة عن زبائن لشركة "كي إل إس كابيتال" الصهيونيّة، موضحة أنّ من بين ما تم تسريبه، صور لبطاقات هويّة وائتمان تابعة لبعض الزبائن.

غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية.. محتجون يقتحمون القصر بسبب تردّي الخدمات الوقت- اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين في جنوب اليمن قصر "معاشيق" الرئاسي في مدينة عدن جنوب البلاد يوم أمس الثلاثاء ويأتي هذا الاقتحام بينما لا يزال رئيس الوزراء "معين عبد الملك" وبعض أعضاء الحكومة المستقيلة والموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي داخل المبنى. وذكر شهود أن الاحتجاجات اندلعت للتنديد بسوء الخدمات العامة وعجز الحكومة عن دفع رواتب جنود متقاعدين وعاملين بالقطاع العام.

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟ الوقت- استعرض "حميد خوشيان" وضع حركة "أنصار الله" في الحرب اليمنية في مذكرة نشرت على موقع خاص بدراسات الأصداء الدقيقة المعاصرة.

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بكين: واشنطن تضغط على الدول بالمال والعسكر بينما مواطنوها من أصل إفريقي يتعرضون للذبح الوقت-شن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، في تصريح صحفي له اليوم الجمعة

بالرغم من العقوبات القصوى على طهران... تجارة إيران الدولية بلغت 60 مليار دولار العام المنصرف الوقت-كشف وزير صناعة والتعدين والتجارة "علي رضا رزم حسيني"، على هامش الاجتماع الأخير للجنة

إيران: في عامنا سنركز وبكل قوة على تحقيق الاهداف الكبرى في مجال الصواريخ الوقت-أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية العميد أمير حاتمي،

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قائد القيادة الجنوبية الأميركية: نظام مادورو لا يزال قوياً رغم الضغوط الوقت-كشف قائد القيادة الجنوبية الأميركية الأميرال كريغ فوالر، خلال تقرير أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس

هكذا ردت الخارجية الإيرانية على اتهامات دول الخليج لايران في بيانها الأخير الوقت-طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة،

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أخبار

بالرغم من العقوبات القصوى على طهران... تجارة إيران الدولية بلغت 60 مليار دولار العام المنصرف

الجمعة 5 شعبان 1442
 
 
 
 
 
بالرغم من العقوبات القصوى على طهران... تجارة إيران الدولية بلغت 60 مليار دولار العام المنصرف

بالرغم من العقوبات القصوى على طهران... تجارة إيران الدولية بلغت 60 مليار دولار العام المنصرف

الوقت-كشف وزير صناعة والتعدين والتجارة "علي رضا رزم حسيني"، على هامش الاجتماع الأخير للجنة

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الوقت-كشف وزير صناعة والتعدين والتجارة "علي رضا رزم حسيني"، على هامش الاجتماع الأخير للجنة تسهيل الإنتاج وإزالة قيود الانتاج أمس الخميس، ان التجارة الدولية للبلاد في العام الايراني الجاري الذي ينتهي في 21 مارس، بلغت 60 مليار دولار، وهي مؤشر جيد على حسن أداء الأجهزة ذات الصلة ووحدات الإنتاج والتجار الايرانيين في ظروف الحرب الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا.

وتابع المسؤول الايراني: أن صادرات إيران خلال العام الجاري بلغت حوالي 34 مليار دولار، والواردات كانت حوالي 37 مليار دولار معظمها في السلع الأساسية والمواد الخام.

وقال رزم حسيني ان وضع الإنتاج في البلاد جيد، و عملية توريد السلع الاستراتيجية والأساسية وتخزينها وكذلك مدخلات الإنتاج، متواصلة بتعاون جيد من البنك المركزي في مجال الصرف الأجنبي.

ولفت وزير الصناعة الإيراني إلى نمو الإنتاج في 29 خط إنتاج، وقال: وفقا لإحصاءات البنك المركزي، بلغ النمو الصناعي الإيراني في الأشهر الـ 11 الماضية أكثر من سبعة في المائة ونتوقع في الإحصاء النهائي نهاية العام الايراني الحالي، ارتفاع هذا الرقم إلى 7.5 في المائة.

وشدد رزم حسيني على أن حوالي الفا و500 وحدة إنتاج غير نشطة وراكدة عادت إلى دورة الإنتاج هذا العام، مضيفا : ان العام الايراني الجديد (1400)، سيركز بالإضافة إلى إزالة حواجز الإنتاج في مجال تسهيل عملية الإنتاج، على تسهيل الصادرات والواردات أكثر فأكثر.

يذكر ان الإدارة الأمريكية السابقة التي كان يترأسها دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، شنت حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية.

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ايران تجارة صناعة العقوبات الأمريكية

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