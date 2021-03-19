حسين أمير عبداللهیان: الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض

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  الجمعة 5 شعبان 1442

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لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها الوقت_ اعتدنا كل شهرين أو أكثر، أن نسمع أخبار اختراق الشركات التابعة للعدو الصهيونيّ الباغي، وبعد أشهر قليلة على اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادمها من قبل مجموعة "بلاك شادو"، وحصولها على معلومات خطيرة وإضرارها بشكل كبير بالموقع الإلكترونيّ للشركة، وسرقة معلومات شخصيّة لمئات الآلاف من زبائنها، وقبل يومين كشفت هيئة البث العبريّة "مكان"، أنّ مجموعة القراصنة المعروفة "بلاك شادو"، قامت بتطبيق تهديداتها عقب رفض الشركة دفع فدية بقيمة عشر عملات "بيتكوين" الرقميّة، وسربت معلومات شخصيّة عن زبائن لشركة "كي إل إس كابيتال" الصهيونيّة، موضحة أنّ من بين ما تم تسريبه، صور لبطاقات هويّة وائتمان تابعة لبعض الزبائن.

غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية.. محتجون يقتحمون القصر بسبب تردّي الخدمات الوقت- اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين في جنوب اليمن قصر "معاشيق" الرئاسي في مدينة عدن جنوب البلاد يوم أمس الثلاثاء ويأتي هذا الاقتحام بينما لا يزال رئيس الوزراء "معين عبد الملك" وبعض أعضاء الحكومة المستقيلة والموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي داخل المبنى. وذكر شهود أن الاحتجاجات اندلعت للتنديد بسوء الخدمات العامة وعجز الحكومة عن دفع رواتب جنود متقاعدين وعاملين بالقطاع العام.

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟ الوقت- استعرض "حميد خوشيان" وضع حركة "أنصار الله" في الحرب اليمنية في مذكرة نشرت على موقع خاص بدراسات الأصداء الدقيقة المعاصرة.

أخبار

إيران: في عامنا سنركز وبكل قوة على تحقيق الاهداف الكبرى في مجال الصواريخ

إيران: في عامنا سنركز وبكل قوة على تحقيق الاهداف الكبرى في مجال الصواريخ

الوقت-أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية العميد أمير حاتمي،

حسين أمير عبداللهیان: الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امیر عبداللهیان

مصادر كوبية: إيران وكوبا تقيِّمان فعالية وسلامة لقاح سوبرانا 02 الوقت-نقلت وكالة الأنباء الكوبية "برنسا لاتينا" عن مصادر كوبية محلية، يوم الاربعاء، ان كوبا وإيران تقومان بتقييم

قائد القيادة الجنوبية الأميركية: نظام مادورو لا يزال قوياً رغم الضغوط الوقت-كشف قائد القيادة الجنوبية الأميركية الأميرال كريغ فوالر، خلال تقرير أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس

هكذا ردت الخارجية الإيرانية على اتهامات دول الخليج لايران في بيانها الأخير الوقت-طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة،

يحيى سريع: انجاز نوعي للقوات اليمنية في العمق السعودي الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في تغريدة له اليوم الجمعة، أنه سيتم

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا والسبب في الخبر الوقت-قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في بيان لها نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية اليوم الجمعة

بايدن يخرق اتفاق الدوحة مع طالبان ويدرس إبقاء القوات الأميركية في أفغانستان 6 أشهر إضافية الوقت-كشفت قناة "إن بي سي"، في تقرير لها نشر اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن

العفو الدولية تتظاهر في باريس ضد بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، أن "منظمة العفو الدولية" نظمت تظاهرة في العاصمة الفرن

فلسطينيو حي البستان في القدس يستنجدون...لصلاة الجمعة اليوم في البستان منعاً للهدم الوقت-طالب أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة، في حديث لهم اليوم الجمعة، أهالي القدس لأداء

بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث مع قناة "روسيا 24" مساء أمس الخميس، انه

السيد نصر الله يكشف دورالمخابرات الأمريكية في صناعة داعش وأخواتها الوقت-أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة متلفزة بذكرى "يوم الجريح المقاوم"

بوتين ردّاً على بايدن: أتمنى لك الشفاء! الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم امس الخميس، إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك

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أخبار

حسين أمير عبداللهیان: الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض

الجمعة 5 شعبان 1442
 
 
 
 
 
حسين أمير عبداللهیان: الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض

حسين أمير عبداللهیان: الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض

الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امیر عبداللهیان

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الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امیر عبداللهیان، في تغريدة له اليوم على تويتر، ان استمرار سياسة الحظر الاميركية، الميول للارهاب، وإساءة بايدن الى الرئيس الروسي، مؤشر على ان الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض.

وبحسب التغريدة، قال أمير عبداللهیان أن "استمرار سياسة الحظر الاميركية، الميول للإرهاب، وإساءة بايدن الى رئيس جمهورية روسيا، مؤشر على ان الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض. بايدن هو ترامب! الرئيس الامريكي الـ 137 نيكسون كتب في مذكراته: الحضارة الاميركية اليوم تعاني من مرض مميت لا علاج له".

يذكر أن الولايات المتحدة عازمة على إحياء مفاوضات الملف النووي مع إيران، استناداً إلى أن نطاقها "لا يتضمن إعادة التفاوض على بنودها"، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه معارضة داخليّة، وهو في "حالة انتظار" لما قد تسفر عنه النشاطات الديبلوماسيّة الجارية عبر الاتحاد الأوروبي. الا أن الجمهورية الإسلامية ترفض اجراء أي مباحثات قبل عودية أمريكا الى الاتفاق النووي ورفع جميع العقوبات.

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