حسين أمير عبداللهیان: الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض

الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امیر عبداللهیان، في تغريدة له اليوم على تويتر، ان استمرار سياسة الحظر الاميركية، الميول للارهاب، وإساءة بايدن الى الرئيس الروسي، مؤشر على ان الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض.

وبحسب التغريدة، قال أمير عبداللهیان أن "استمرار سياسة الحظر الاميركية، الميول للإرهاب، وإساءة بايدن الى رئيس جمهورية روسيا، مؤشر على ان الفيروس الترامبي الخبيث قد استفحل بشدة في البيت الأبيض. بايدن هو ترامب! الرئيس الامريكي الـ 137 نيكسون كتب في مذكراته: الحضارة الاميركية اليوم تعاني من مرض مميت لا علاج له".

يذكر أن الولايات المتحدة عازمة على إحياء مفاوضات الملف النووي مع إيران، استناداً إلى أن نطاقها "لا يتضمن إعادة التفاوض على بنودها"، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه معارضة داخليّة، وهو في "حالة انتظار" لما قد تسفر عنه النشاطات الديبلوماسيّة الجارية عبر الاتحاد الأوروبي. الا أن الجمهورية الإسلامية ترفض اجراء أي مباحثات قبل عودية أمريكا الى الاتفاق النووي ورفع جميع العقوبات.