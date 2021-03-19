قائد القيادة الجنوبية الأميركية: نظام مادورو لا يزال قوياً رغم الضغوط

الوقت-كشف قائد القيادة الجنوبية الأميركية الأميرال كريغ فوالر، خلال تقرير أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ المسؤول الأميركي الكبير أمس الجمعة، أن الحكومة الفنزويلية لا تزال قوية ومستقرة على الرغم من الضغوط الأميركية والعقوبات التي شددت من قبل الإدارة السابقة لدونالد ترامب.

وتابع تقرير فوالر أن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستمر في السلطة بدعم من كوبا وروسيا وإيران والصين"، مشيراً إلى أن هذه الدول الأربع هم الحلفاء الرئيسيون للحكومة الفنزويلية.

وبحسب التقرير، اعترف فوالر بفشل سياسة بلاده الخارجية ضد فنزويلا، مشدداً أن حكومة الولايات المتحدة فرضت عقوبات شديدة "على الحكومة من أجل مواصلة تدمير الاقتصاد الفنزويلي" والإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، مضيفاً أن هذه العقوبات عجلت بهجرة الفنزويليين إلى خارج البلاد.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن في وقت سابق أنه مستعد "لقلب الصفحة" وفتح "مسار جديد" مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وعلى الرغم من ذلك فإن السياسة الجديدة للرئيس الأميركي الجديد تجاه أميركا اللاتينية لم تتبلور بعد.