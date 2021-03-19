يحيى سريع: انجاز نوعي للقوات اليمنية في العمق السعودي

الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في تغريدة له اليوم الجمعة، أنه سيتم في الساعات المقبلة الإعلان عن عملية واسعة في العمق السعودي.

وكشف سريع في تغريدة له أمس تنفيذ القوات المسلحة عملية هجومية على مطار أبها الدولي السعودي استهدفت موقعاً عسكرياً وصفه بالمهم وذلك بطائرة مسيرة من نوع "2K".

أما ميدانياً، فأكدت مصادر ميدانية في محافظة مأرب للميادين، سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع استراتيجية جديدة في أطراف منطقة المَشْجَح شرقي مديرية صرواح.

المصادر أوضحت أن القوات المسلحة اليمنية تواصل شن هجماتها على مواقع قوات هادي والتحالف في منطقة إيدات الراء بمديرية صِرواح، مشيرةً إلى أن تلك المنطقة تعد من الخطوط الأمامية غرباً باتجاه مدينة مأرب.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد تمكنت يوم أمس من السيطرة على منطقة العُطَيف في مديرية صِرواح التي تعرضت يوم أمس لـ10 غارات جوية للتحالف السعودي غربي محافظة مأرب، وخلال الأسبوع الماضيين فقط استهدفت مقاتلات التحالف السعودي مديرية صِرواح ذاتها بأكثر من 300 غارة جوية لمنع تقدم قوات حكومة صنعاء في المديرية.