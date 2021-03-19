كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا والسبب في الخبر

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 5 شعبان 1442

إخترنا لكم

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها الوقت_ اعتدنا كل شهرين أو أكثر، أن نسمع أخبار اختراق الشركات التابعة للعدو الصهيونيّ الباغي، وبعد أشهر قليلة على اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادمها من قبل مجموعة "بلاك شادو"، وحصولها على معلومات خطيرة وإضرارها بشكل كبير بالموقع الإلكترونيّ للشركة، وسرقة معلومات شخصيّة لمئات الآلاف من زبائنها، وقبل يومين كشفت هيئة البث العبريّة "مكان"، أنّ مجموعة القراصنة المعروفة "بلاك شادو"، قامت بتطبيق تهديداتها عقب رفض الشركة دفع فدية بقيمة عشر عملات "بيتكوين" الرقميّة، وسربت معلومات شخصيّة عن زبائن لشركة "كي إل إس كابيتال" الصهيونيّة، موضحة أنّ من بين ما تم تسريبه، صور لبطاقات هويّة وائتمان تابعة لبعض الزبائن.

غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية.. محتجون يقتحمون القصر بسبب تردّي الخدمات الوقت- اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين في جنوب اليمن قصر "معاشيق" الرئاسي في مدينة عدن جنوب البلاد يوم أمس الثلاثاء ويأتي هذا الاقتحام بينما لا يزال رئيس الوزراء "معين عبد الملك" وبعض أعضاء الحكومة المستقيلة والموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي داخل المبنى. وذكر شهود أن الاحتجاجات اندلعت للتنديد بسوء الخدمات العامة وعجز الحكومة عن دفع رواتب جنود متقاعدين وعاملين بالقطاع العام.

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟ الوقت- استعرض "حميد خوشيان" وضع حركة "أنصار الله" في الحرب اليمنية في مذكرة نشرت على موقع خاص بدراسات الأصداء الدقيقة المعاصرة.

أخبار

يحيى سريع: انجاز نوعي للقوات اليمنية في العمق السعودي

يحيى سريع: انجاز نوعي للقوات اليمنية في العمق السعودي

الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في تغريدة له اليوم الجمعة، أنه سيتم

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا والسبب في الخبر الوقت-قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في بيان لها نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية اليوم الجمعة

بايدن يخرق اتفاق الدوحة مع طالبان ويدرس إبقاء القوات الأميركية في أفغانستان 6 أشهر إضافية الوقت-كشفت قناة "إن بي سي"، في تقرير لها نشر اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن

العفو الدولية تتظاهر في باريس ضد بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، أن "منظمة العفو الدولية" نظمت تظاهرة في العاصمة الفرن

فلسطينيو حي البستان في القدس يستنجدون...لصلاة الجمعة اليوم في البستان منعاً للهدم الوقت-طالب أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة، في حديث لهم اليوم الجمعة، أهالي القدس لأداء

بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث مع قناة "روسيا 24" مساء أمس الخميس، انه

السيد نصر الله يكشف دورالمخابرات الأمريكية في صناعة داعش وأخواتها الوقت-أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة متلفزة بذكرى "يوم الجريح المقاوم"

بوتين ردّاً على بايدن: أتمنى لك الشفاء! الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم امس الخميس، إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك

موقع إسرائيلي: لا معلومات حتى الساعة حول غواصة روسية اختفت امام سواحل فلسطين المحتلة الوقت-قال موقع "روتير نت" الإسرائيلي، في تقرير له مساء اليوم الخميس، أن غواصة ROSTOV-NA-DONU التي

زاخاروفا: لقاءاتنا مع ممثلي حزب الله كان بناءة الوقت-أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال تصريح صحفي لها اليوم الخمي

إيهود أولمرت: العلاقات مع الامارات موجودة منذ أكثر من 10 سنوات الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، خلال مؤتمر انتخابي نظمته "جيروزاليم بوست

صنعاء: إذا خرجت الرياض من اليمن سيتوقف قصفها الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس

بعد اقتحام قصر المعاشيق في عدن...محاولة اغتيال لوزير يمني موالي للمجلس الانتقالي الوقت-كشفت مصادر يمنية من منطقة الجنوب، اليوم الخميس، نجاة وزير الخدمة المدنية المحسوب على

الخارجية الصينية تتوعد واشنطن: لن نتنازل ولن تنفع معنا لغة الضغوط الوقت-عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان، في مؤتمر صحافي له اليوم الخميس، عن

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: هذه اولويتنا للعام المقبل الوقت-شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الخميس، أن مكافحة

مسؤول إيراني: إطلاق خط قطار بين إسلام آباد وطهران واسطنبول الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة سكك حديد إيران سعيد رسولي، اليوم الخميس، في تصريح

مصادر يمنية: مزيد من التقدم في مأرب والسعودية ترد بقصف الحديدة الوقت-قالت مصادر يمنية ميداني، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة اليمنية قد سيطرت على

يديعوت أحرونوت: ابن زايد "غاضب" من نتنياهو والسبب في الخبر! الوقت-كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال لها اليوم الخميس، أنه هناك

نتنياهو: هناك أربع دول عربية ستطبع معنا قريباً! الوقت-كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه "هناك أربع دول أخرى تر

هكذا ردت واشنطن بعد استدعاء روسيا لسفيرها الوقت-ردت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، على استدعاء روسيا لسفيرها من الولايات المتح

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

خارجية كوريا الشمالية: سنتجاهل إدارة بايدن في هذه الحالة

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها

مسؤول إيراني: إطلاق خط قطار بين إسلام آباد وطهران واسطنبول

نتنياهو: هناك أربع دول عربية ستطبع معنا قريباً!

الخارجية الصينية تتوعد واشنطن: لن نتنازل ولن تنفع معنا لغة الضغوط

هكذا ردت واشنطن بعد استدعاء روسيا لسفيرها

احتجاجات أمام مكتب نتنياهو ضد سياسة الاقتلاع المنهجية التي يتبعها كيان الاحتلال ضد أهالي النقب

يديعوت أحرونوت: ابن زايد "غاضب" من نتنياهو والسبب في الخبر!

زاخاروفا: لقاءاتنا مع ممثلي حزب الله كان بناءة

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي

"إسرائيل" تراوغ للتنصل من جرائمها.. والسلطة الفلسطينية أمام تحد كبير

إيهود أولمرت: العلاقات مع الامارات موجودة منذ أكثر من 10 سنوات

تفاصيل قصة الاسرائيلية التي دخلت سوريا

بوتين ردّاً على بايدن: أتمنى لك الشفاء!

لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟

الأحزاب السودانيّة تجدد رفضها للتطبيع.. هل ينهي الرفض الشعبيّ الخيانة الحكوميّة؟

العلاقات الأردنيّة الصهيونيّة تتأزم من جديد.. ما هو سر الخلاف؟

تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.. هل خسرت تركيا 8 سنوات في مصر؟

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟

حزب الله من موسكو: زيارتنا إلى روسيا تمثّل نقلة نوعية في علاقاتنا مع روسيا

دراسة بريطانية: قلة النوم قد تؤدي بك الى الموت المبكر!

الحدث الأكثر إثارةً للصدمة في حرب فيتنام... الأمريكيون في قرية "مي لاي" وتلك الصورة الشهيرة!

واشنطن: إنهاء الحرب في اليمن من أولويات "بايدن"

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيليّة: في أي حرب جديدة مع حزب الله توقعوا هذا العدد من الصواريخ يومياً!

إعادة بناء العلاقات بين الدوحة وبغداد.. خصوم الخليج الفارسي يتنافسون على الأراضي العراقية

تعرض سفينة تجارية إيرانية في المتوسط لهجوم إرهابي!

هذا ما قاله قائد عسكري أميركي كبير حول ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا!

معارض سعودي: الملك سلمان لا يعلم ما يجري في المملكة والأمير أحمد بديلاً لـ بن سلمان

اللواء سلامي يكشف عن صواريخ جديدة تابعة للقوة البحرية مخزّنة تحت الأرض

هجوم مسلح لفلول داعش على منطقة البو دور في العراق واستشهاد 7 مواطنين

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

تزايد الهجمات الارهابية الوحشية للصهاينة على المواطنين الفلسطينيين

أوليانوف: "الضغوط القصوى" على إيران كانت سياسة فاشلة بالكامل

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

مسؤول في الجيش الامريكي: قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

رسالة المناورة البحرية لإيران وروسيا في المحيط الهندي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا والسبب في الخبر

الجمعة 5 شعبان 1442
 
 
 
 
 
كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا والسبب في الخبر

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا والسبب في الخبر

الوقت-قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في بيان لها نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية اليوم الجمعة

مواضيع ذات صلة

خارجية كوريا الشمالية: سنتجاهل إدارة بايدن في هذه الحالة

مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة بايدن إطلاق اتصالات سرية معها

مسؤول في الجيش الامريكي: قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في بيان لها نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية اليوم الجمعة، أن بيونغ يانغ قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا، على خلفية تسليمها أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف بيان الخارجية إن "السلطات الماليزية ارتكبت جريمة لا تغتفر عبر تسليمها بالقوة مواطناً بريئاً إلى الولايات المتحدة"، متوعدة واشنطن بأنها "ستدفع ثمن هذه الخطوة".  معتبرة أن هذا "الحادث الصادم يمثل نتيجة مباشرة للمؤامرة الناجمة عن الأعمال العدائية البشعة للولايات المتحدة من أجل عزل وقمع جمهورية كوريا".

وبحسب البيان فان الخارجية "تعلن في ظل الأوضاع المتشكّلة القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا"، التي اتهمتها بارتكاب "عمل عدائي" ضد كوريا الشمالية، والرضوخ العبودي لضغوط الولايات المتحدة. ووصف البيان الولايات المتحدة بـ"المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسي عن الحادث"، مشددة على أنها "ستدفع الثمن المناسب".

يذكر أن السلطات القضائية الماليزية، أصدرت يوم الأربعاء، قراراً ينص على ترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة في ظل اتهامه بخرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ، من خلال غسل الأموال وتوريد سلع كمالية إلى بلاده.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

وزارة خارجية كوريا الشمالية ماليزيا بيونغ يانغ كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأميركية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر