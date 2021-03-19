كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا والسبب في الخبر

الوقت-قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في بيان لها نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية اليوم الجمعة، أن بيونغ يانغ قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا، على خلفية تسليمها أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف بيان الخارجية إن "السلطات الماليزية ارتكبت جريمة لا تغتفر عبر تسليمها بالقوة مواطناً بريئاً إلى الولايات المتحدة"، متوعدة واشنطن بأنها "ستدفع ثمن هذه الخطوة". معتبرة أن هذا "الحادث الصادم يمثل نتيجة مباشرة للمؤامرة الناجمة عن الأعمال العدائية البشعة للولايات المتحدة من أجل عزل وقمع جمهورية كوريا".

وبحسب البيان فان الخارجية "تعلن في ظل الأوضاع المتشكّلة القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا"، التي اتهمتها بارتكاب "عمل عدائي" ضد كوريا الشمالية، والرضوخ العبودي لضغوط الولايات المتحدة. ووصف البيان الولايات المتحدة بـ"المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسي عن الحادث"، مشددة على أنها "ستدفع الثمن المناسب".

يذكر أن السلطات القضائية الماليزية، أصدرت يوم الأربعاء، قراراً ينص على ترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة في ظل اتهامه بخرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ، من خلال غسل الأموال وتوريد سلع كمالية إلى بلاده.