العفو الدولية تتظاهر في باريس ضد بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات

الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، أن "منظمة العفو الدولية" نظمت تظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس للضغط من أجل وقف مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات.

وفي هذا السياق، غردت المنظمة العالمية في تغريدة عبر "تويتر" قائلة إنها "ستنظم يوم الخميس من كل أسبوع، تظاهرة احتجاجية للضغط على باريس"، مشيرة إلى أن مبيعات السلاح للسعودية والامارات تجعل فرنسا متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

وفي سلسلة تغريدات أخرى، نشرت المنظمة في صفحتها على "تويتر"، صوراً لمحتجين في ميدان الجمهورية بباريس، رافعين شعار "أوقفوا تواطؤ فرنسا في اليمن".

يذكر أن هذه الاحتجاجات التي تنظمها "منظمة العفو" في فرنسا، تعد السابعة من نوعها، وتأتي بالتزامن مع مرور 6 سنوات على بدء الحرب في اليمن.