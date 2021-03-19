فلسطينيو حي البستان في القدس يستنجدون...لصلاة الجمعة اليوم في البستان منعاً للهدم

الوقت-طالب أهالي بلدة سلوان في القدس المحتلة، في حديث لهم اليوم الجمعة، أهالي القدس لأداء صلاة الجمعة اليوم، في حي البستان المهدد بالهدم والمصادرة، والواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب المعلومات، تأتي هذه الدعوة في وقت تعتزم فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المقبلة، ارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل.

ووفي هذا السياق قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن بلدية الاحتلال تسعى منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أُجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.

وكان فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان، قد كشف أن عدد المنازل في الحي والتي ينوي الاحتلال هدمها 100 منزل، الأمر الذي سيكون كارثة إنسانية ستلحق المئات من السكان في الحي والقاطنين فيه منذ زمن بعيد. وأضاف أبو دياب أن بلدية الاحتلال أبلغت لجنة الدفاع بإلغاء كل الاتفاقيات مع حي البستان، ورفضها كل المخططات الهندسية التي طلبتها من السكان كمخطط بديل عن الهدم.

يذكر أنه منذ أكثر من 12 عاماً، أصدرت حكومة الاحتلال قراراً بإزالة حي البستان، لإقامة حديقة تلمودية ومشاريع استيطانية تهويدية تخدم أسطورة الهيكل المزعوم. وفي أعقاب هذه القرارات أقام المقدسيون خيمة للاعتصام في الحي المهدد، وتشهد الخيمة فعاليات شبه يومية وتوافد رسمي وشعبي عليها.