بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء

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  الجمعة 5 شعبان 1442

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لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟ الوقت- توصلت قمة المصالحة الوطنية الفلسطينية الأخيرة، التي عقدت منتصف مارس 2021 برعاية الحكومة المصرية، إلى اتفاقات مهمة. هذه الاتفاقات التي تم تقديمها في الاجتماع الأخير كميثاق، وكلها تتعلق بإجراء ثلاث انتخابات في ربيع وصيف عام 2021، لم يتم إبرامها من قبل في اجتماعات العقد الماضي ويمكن اعتبارها إنجازا، الا أن بعض بنودها الغامضة يمكن أن تؤدي إلى بروز مشاكل في المستقبل.

قرار الانقسامات العرقية الجديدة المثير للجدل في أفغانستان... مزعزع للاستقرار وغير ديمقراطي حتى لو كانت مزاعم الحكومة الأفغانية حول الطبيعة غير السياسية للانقسامات العرقية الجديدة صحيحةً، ولکن عواقب مثل هذا الإجراء سيكون لها حتماً آثار سياسية ضارة على استقرار أفغانستان وتقسيم السلطة السياسية والديمقراطية في هذا البلد.

الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة.. والكيان الصهيونيّ يفشل في حمايتها الوقت_ اعتدنا كل شهرين أو أكثر، أن نسمع أخبار اختراق الشركات التابعة للعدو الصهيونيّ الباغي، وبعد أشهر قليلة على اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادمها من قبل مجموعة "بلاك شادو"، وحصولها على معلومات خطيرة وإضرارها بشكل كبير بالموقع الإلكترونيّ للشركة، وسرقة معلومات شخصيّة لمئات الآلاف من زبائنها، وقبل يومين كشفت هيئة البث العبريّة "مكان"، أنّ مجموعة القراصنة المعروفة "بلاك شادو"، قامت بتطبيق تهديداتها عقب رفض الشركة دفع فدية بقيمة عشر عملات "بيتكوين" الرقميّة، وسربت معلومات شخصيّة عن زبائن لشركة "كي إل إس كابيتال" الصهيونيّة، موضحة أنّ من بين ما تم تسريبه، صور لبطاقات هويّة وائتمان تابعة لبعض الزبائن.

غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية.. محتجون يقتحمون القصر بسبب تردّي الخدمات الوقت- اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين في جنوب اليمن قصر "معاشيق" الرئاسي في مدينة عدن جنوب البلاد يوم أمس الثلاثاء ويأتي هذا الاقتحام بينما لا يزال رئيس الوزراء "معين عبد الملك" وبعض أعضاء الحكومة المستقيلة والموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي داخل المبنى. وذكر شهود أن الاحتجاجات اندلعت للتنديد بسوء الخدمات العامة وعجز الحكومة عن دفع رواتب جنود متقاعدين وعاملين بالقطاع العام.

أين تقف حركة "أنصار الله" في حرب اليمن؟ الوقت- استعرض "حميد خوشيان" وضع حركة "أنصار الله" في الحرب اليمنية في مذكرة نشرت على موقع خاص بدراسات الأصداء الدقيقة المعاصرة.

أخبار

بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء

بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء

الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث مع قناة "روسيا 24" مساء أمس الخميس، انه

السيد نصر الله يكشف دورالمخابرات الأمريكية في صناعة داعش وأخواتها الوقت-أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة متلفزة بذكرى "يوم الجريح المقاوم"

بوتين ردّاً على بايدن: أتمنى لك الشفاء! الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم امس الخميس، إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك

موقع إسرائيلي: لا معلومات حتى الساعة حول غواصة روسية اختفت امام سواحل فلسطين المحتلة الوقت-قال موقع "روتير نت" الإسرائيلي، في تقرير له مساء اليوم الخميس، أن غواصة ROSTOV-NA-DONU التي

زاخاروفا: لقاءاتنا مع ممثلي حزب الله كان بناءة الوقت-أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال تصريح صحفي لها اليوم الخمي

إيهود أولمرت: العلاقات مع الامارات موجودة منذ أكثر من 10 سنوات الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، خلال مؤتمر انتخابي نظمته "جيروزاليم بوست

صنعاء: إذا خرجت الرياض من اليمن سيتوقف قصفها الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس

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أخبار

بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء

الجمعة 5 شعبان 1442
 
 
 
 
 
بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء

بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء

الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث مع قناة "روسيا 24" مساء أمس الخميس، انه

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الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث مع قناة "روسيا 24" مساء أمس الخميس، انه مستعد لمواصلة حديثه مع الرئيس الأميركي جو بايدن من خلال بث مباشر على الهواء.

وكشف بوتين للقناة إن مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة، مضيفاً، أنه يقترح على بايدن إجراء حوار مفتوح شرط أن يكون على الهواء مباشرة.

وأضاف الرئيس الروسي: "يبدو لي أن هذا سيكون في مصلحة كل من شعبي روسيا والولايات المتحدة، وكذلك الكثير من الدول الأخرى". وتابع قائلاً "من الأفضل ألا نضع ذلك خلفنا.. أود أن أسافر إلى تايغا خلال عطلة نهاية الأسبوع لأستريح هناك قليلاً، لذا من الممكن أن نفعل ذلك غداً أو على سبيل المثال يوم الإثنين"، قال بوتين.

الى ذلك، اعتبر بوتين "تفضلوا، نحن مستعدون للقيام بذلك في أي وقت، في أي وقت ملائم بالنسبة إلى الطرف الأميركي، أنا شخصياً سأقدّم مباشرة الآن توجيهاً مناسباً لوزارة الخارجية الروسية". مكرراً ردّه على تصريحات بايدن الأخيرة، وقال "يجب علينا الاحتفاظ بعلاقاتنا لكي لا نتبادل الانتقادات اللاذعة غيابياً".

يذكر ان الرئيس الروسي ردّ أمس الخميس على تصريحات نظيره الأميركي جو بايدن الأخيرة ضده، والتي وصفه فيها بأنه "قاتل"، وقال إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك، وكل إناء بما فيه ينضح". وقال إن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم، قبل أن يتمنى الصحة لبايدن، لافتاً إلى أن موسكو ستعمل مع واشنطن بناء على ما يصب في مصلحة روسيا.

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قناة روسيا 24 روسيا فلاديمير بوتين جو بايدن الولايات المتحدة الأميركية الكرملين

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