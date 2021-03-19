بوتين يدعو بايدن إلى حوار مباشر على الهواء

الوقت-قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث مع قناة "روسيا 24" مساء أمس الخميس، انه مستعد لمواصلة حديثه مع الرئيس الأميركي جو بايدن من خلال بث مباشر على الهواء.

وكشف بوتين للقناة إن مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة، مضيفاً، أنه يقترح على بايدن إجراء حوار مفتوح شرط أن يكون على الهواء مباشرة.

وأضاف الرئيس الروسي: "يبدو لي أن هذا سيكون في مصلحة كل من شعبي روسيا والولايات المتحدة، وكذلك الكثير من الدول الأخرى". وتابع قائلاً "من الأفضل ألا نضع ذلك خلفنا.. أود أن أسافر إلى تايغا خلال عطلة نهاية الأسبوع لأستريح هناك قليلاً، لذا من الممكن أن نفعل ذلك غداً أو على سبيل المثال يوم الإثنين"، قال بوتين.

الى ذلك، اعتبر بوتين "تفضلوا، نحن مستعدون للقيام بذلك في أي وقت، في أي وقت ملائم بالنسبة إلى الطرف الأميركي، أنا شخصياً سأقدّم مباشرة الآن توجيهاً مناسباً لوزارة الخارجية الروسية". مكرراً ردّه على تصريحات بايدن الأخيرة، وقال "يجب علينا الاحتفاظ بعلاقاتنا لكي لا نتبادل الانتقادات اللاذعة غيابياً".

يذكر ان الرئيس الروسي ردّ أمس الخميس على تصريحات نظيره الأميركي جو بايدن الأخيرة ضده، والتي وصفه فيها بأنه "قاتل"، وقال إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك، وكل إناء بما فيه ينضح". وقال إن الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم، قبل أن يتمنى الصحة لبايدن، لافتاً إلى أن موسكو ستعمل مع واشنطن بناء على ما يصب في مصلحة روسيا.